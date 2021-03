Von Christian Bernhard, München

Es waren lange Tage, die der EHC Red Bull München in der vergangenen Woche zu überbrücken hatte. Eine halbe Woche stand da dieses Debakel im Raum, das so gar nicht zum Selbstverständnis des deutschen Eishockeymeisters der Jahre 2016, 2017 und 2018 passte. 3:8 waren die Münchner bei den Iserlohn Roosters untergegangen, Angreifer Yasin Ehliz sprach von einer "Katastrophe". Trainer Don Jackson hatte seiner Mannschaft direkt nach der Partie gar nichts zu sagen, er wartete auf die Besprechung in München.

Vor dem Spiel gegen die Kölner Haie ließ er auch die Öffentlichkeit wissen, was er vom Iserlohn-Spiel hielt. "Wir waren furchtbar", sagte er bei Magentasport. Einsatz und Details fehlten ihm, dafür hatte er Risiken gesehen, "wo wir sie nicht geplant hatten". Jackson forderte eine Reaktion - und bekam sie. 6:2 gewannen die Münchner am Samstagabend gegen die Kölner Haie, es war die "Antwort", die Jackson erhofft hatte.

14 Mal haben die Münchner seit 2017 gegen Köln gespielt - und 14 Mal gewonnen

Die Kölner kamen gerade recht. 14 Mal haben die Münchner seit dem 1. Januar 2017 gegen die Domstädter gespielt - und all diese 14 Spiele gewonnen. Beim letzten Haie-Sieg gegen den EHC hatten Patrick Hager und Philip Gogulla noch gehörigen Anteil am Kölner Sieg, mittlerweile sind beide Stürmer seit Jahren Säulen des Münchner Spiels. Sowohl Hager als auch Gogulla bekamen gegen die Haie frische personelle Impulse, da Jackson seine Angriffsreihen ordentlich durcheinandergewirbelt hatte. Derek Roy wechselte als Mittelstürmer zu Frank Mauer und Gogulla, Maximilian Kastner bildete mit Hager und Yasin Ehliz eine Linie, die in der Vergangenheit schon öfter beim EHC auf dem Eis stand, und Oldie Andrew Ebbett bekam die jungen John-Jason Peterka und Justin Schütz an seine Seite gestellt.

Obwohl Haie-Trainer Uwe Krupp bewusst war, "dass München besonders scharf sein wird, da Niederlagen nicht das sind, was diese Mannschaft gewöhnt ist", machte die neu formierte Reihe um Roy bereits in Minute eins deutlich, dass sie einiges vorhat: Mauer traf nach schnellem und direktem Spiel den Pfosten, in Minute neun ging ein Schütz-Schuss an die Querlatte. Die EHC-Erlösung erfolgte in Überzahl: Voakes verwertete einen Abpraller von Haie-Torhüter Hannibal Weitzmann zum 1:0 (19.), Mauer lenkte die Scheibe ebenfalls im Powerplay zum 2:0 ab (23.). Man sehe, was für einen Unterschied es mache, wenn man gleich die ersten zwei Powerplays nutze, sagte Mauer. "Das hilft dir einfach fürs Spiel und zieht dem Gegner den Zahn." Auch Voakes' 6:2 fiel in Überzahl (48.).

Beide Trainer hoben EHC-Torwart aus den Birken hervor - der durchaus zu tun hatte

Mauer gefiel, wie die Mannschaft auf das Iserlohn-Debakel reagierte. "Einfach alles" sei anders gewesen, sagte er, nachdem man die ersten zwei Spiele gegen die Nord-Teams "auf gut deutsch gesagt einfach verkackt" habe. Aggressivität, gutes Forechecking und Unterzahlspiel - "heute haben wir wieder so gespielt, wie wir es von uns kennen", betonte er. "Wir haben nie gedacht, dass wir das Spiel verlieren können." Dazu passten sein zweiter Treffer (32.) und jener von Schütz (34.), die den Kölnern nach dem 1:2 von Marcel Müller (24.) schnell wieder den Wind aus den Segeln nahmen. Haie-Angreifer Sebastian Uvira blieb nichts anderes übrig als zu konstatieren, dass der EHC eine "sehr torhungrige Mannschaft" sei.

Dass sowohl Jackson als auch Krupp die gute Leistung von EHC-Torhüter Danny aus den Birken hervorhoben, zeigte, dass die Münchner Defensive sich zwar im Vergleich zum Iserlohn-Spiel steigerte (was nicht schwer war), dem Gegner aber immer noch einige gefährliche Situationen ermöglichte. So rettete aus den Birken sein Team in Minute acht beim Stand von 0:0, indem er einen Alleingang von James Sheppard zunichte machte. Zuvor war er in höchster Not vor dem schnellen Frederik Tiffels an die Scheibe gekommen (2.). Kölns 1:2 per Konter entstand nach einem Scheibenverlust in der Vorwärtsbewegung von Verteidiger Mathew Maione. "Die Chancen, die wir abgegeben haben, waren immer noch ziemlich gut", sagte Jackson. Mit der generellen Reaktion seiner Mannschaft war der EHC-Trainer aber zufrieden. "Wir haben gute Profis."

Auf diese wartet am Montag ein Heimspiel, in dem sie eigentlich nur verlieren können. Zu Gast in der Olympia-Eishalle (20.30 Uhr) ist mit den Krefeld Pinguinen das schlechteste Team der Liga. 23 Niederlagen in 27 Spielen, die wenigsten Punkte, die schwächste Offensive, die schlechteste Defensive - die Pinguine sind in fast allen Kategorien das Schlusslicht der Liga.