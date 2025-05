Die Düsseldorfer EG setzt ihren Personalumbruch nach dem Abstieg fort. Sportmanager Alexander Barta verlässt die Rheinländer, wie der Klub mitteilte, der in der kommenden Saison in der DEL2 spielt. Vor seiner Zeit als Funktionär hatte Barta auch lange für Düsseldorf gespielt. „Wir wollten auf vielen Positionen im sportlichen Bereich einen personellen Neuanfang. So auch beim Sportmanager, der die Abläufe rund um das Team organisiert“, sagte Geschäftsführer Rick Amann. Erst am Sonntag hatte die DEG die Verpflichtung von Rich Chernomaz als Trainer bekanntgegeben.