Eishockey-Profi Sulzer will nach Tumor-OP wieder spielen

Düsseldorf (dpa) - Nach der erfolgreichen Operation eines gutartigen Tumors an der Halswirbelsäule denkt der Düsseldorfer Profi Alexander Sulzer wieder an seine Rückkehr aufs Eis. "Ich möchte unbedingt wieder Eishockey spielen, ich denke jeden Tag an mein Comeback", sagte er der "Sport Bild" (Mittwoch-Ausgabe). Mit 35 Jahren fühlt sich der DEG-Spieler noch nicht zu alt für die deutsche Eishockey Liga: "Ein paar Jahre habe ich noch vor mir."

Die Entdeckung des Tumors, der vor einigen Wochen zufällig bei einer MRT-Untersuchung diagnostiziert worden war, sei für ihn ein Schock gewesen, erklärte der frühere Nationalspieler. "Ich war wie weggetreten, hatte einen völligen Black-out. Ich bekam Herzrasen und Schweißausbrüche. Mein erster Gedanke war: Scheiße, du stirbst jetzt."