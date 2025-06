Die Dresdner Eislöwen müssen zum Start in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wegen Dopings auf Center Dane Fox verzichten. Wie der DEL-Aufsteiger am Mittwoch mitteilte, wurde der 31 Jahre alte Kanadier von der Nationalen Anti Doping Agentur (Nada) ab sofort für drei Monate gesperrt.

Bei Fox war kurz vor Weihnachten Tetrahydrocannabinol (THC), die psychoaktive Substanz der Hanfpflanze, bei einer NADA-Kontrolle nachgewiesen worden. Er wurde daraufhin für kurze Zeit vom Verein suspendiert, die Sperre resultiert nun aus dem Abschluss des Verfahrens der Agentur. „Selbst wenn die Substanz nicht leistungssteigernd war, gelten die Regeln – und diese wurden verletzt. Die Entscheidung der NADA ist folgerichtig und wir tragen sie mit“, sagte Dresdens Sportdirektor Matthias Roos zur Sperre seines Angreifers.

Fox war mit 51 Scorer-Punkten in der Hauptrunde (14 Tore, 37 Vorlagen) und 17 Zählern in 18 Play-off-Partien (acht Tore, neun Vorlagen) in seiner ersten Saison in Dresden am Aufstieg der Eislöwen beteiligt. Die neue DEL-Saison beginnt am 9. September. Ab Mitte September ist Fox wieder voll spielberechtigt.