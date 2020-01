Dresden (dpa) - Am Ende des Eishockey-Spektakels im Dresdner Dynamo-Stadion geriet sogar ein alter Haudegen wie Uwe Krupp ins Schwärmen. "Es war ein großartiges Event für die Spieler und alle Beteiligten. Dazu haben die Fans gefeiert, hatten Spaß. Es ist einfach super, wenn über 30 000 Leute im Stadion sind", sagte der frühere NHL-Profi und Bundestrainer. Am Samstagabend gewann Krupp mit seinem Team Sparta Prag 3:2 gegen Verva Litvinov, zuvor hatten die Dresdner Eislöwen die Lausitzer Füchse beim "Hockey Open Air" 5:3 besiegt.

Das sächsische Derby hatten 32 009 Zuschauer verfolgt und dabei für einen Rekord der DEL2 gesorgt. Die Fans sahen Freiluft-Eishockey in allen Facetten, das Spiel war teilweise vom strömenden Regen geprägt. "Das Eis war aufgrund des Regens vor allem im zweiten Drittel nicht perfekt", sagte Füchse-Trainer Corey Neilson. Das Wetter war allerdings das Einzige, was nicht zu diesem denkwürdigen Eishockey-Abend passte, der mit einer Feuershow endete.

Zum Auftakt hatten sich Dresden und Weißwasser ein hart umkämpftes Derby geliefert. Vor Spielbeginn hatten die walisische Sopranistin Menna Cazel von der Semper-Oper mit der Nationalhymne sowie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer mit dem Eröffnungspuck dem zweiten Freiluftspiel nach 2016 einen festlichen Anstrich gegeben.

Schon in der fünften Minute brachte Jordan Knackstedt die Eislöwen in Führung. Mychal Monteith (7.) und Darcy Murphy (14.) konnten jedoch jeweils in Überzahl den Spielstand drehen. Drei Minuten nach der ersten Drittelpause sorgte Dale Mitchell für den Ausgleich. Zehn Minuten später brachte Mike Hammond die Gäste aus Weißwasser erneut in Front. Mario Lamoureux gelang in der 37. Minute der erneute Ausgleich. Der überragende Knackstedt stellte im Schlussdrittel (47./60.) den vierten Dresdner Sieg in Folge sicher.

"Wir hatten das nötige Glück zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben großen Willen gezeigt", befand Eislöwen-Trainer Rico Rossi. Sein Amtskollege Neilson haderte mit der Niederlage: "Am Ende des Tages waren wir eigentlich das bessere Team, aber die Eislöwen haben gut gekämpft. Es herrschte eine großartige Stimmung. Unsere aktuelle Situation ist nun mal so, wie sie ist. Ich denke, dass das Team weiß, dass es teilweise schlechtes Hockey spielt."

Das erste tschechische Erstligaspiel außerhalb des Landes war bis zum Schlussdrittel spannend. Doch dann sorgten Vladimir Ruzicka (47.) und Lukas Rousek (49.) binnen kurzer Zeit für die Entscheidung zugunsten des Krupp-Teams, das am Ende 3:2 gewann. "Wir sind als Botschafter für die Sportart und die tschechische Liga aufgetreten. Freiluftspiele sind immer besondere Events" sagte Krupp im "MDR". Nach dem "Hockey Open Air" ist die Eisfläche noch bis zum 11. Januar für die Öffentlichkeit freigegeben.