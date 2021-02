Auch dank des sechsten Saisontores von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers zum zweiten Mal binnen zwei Tagen die Ottawa Senators bezwungen. Das 4:2 war der sechste Saisonerfolg der Kanadier in der Eishockey-Profiliga NHL, in der Tabelle stehen sie auf Platz vier. Tim Stützle konnte mit seinem dritten Saisontor die nächste Niederlage für Ottawa nicht abwenden, bekam aber wegen seines Einsatzes Lob von Trainer D.J. Smith. Bisher ist dem Tabellenletzten aus Ottawa erst ein Sieg in dieser Spielzeit gelungen. Erst zwei Tage zuvor hatte der 25 Jahre alte Draisaitl beim 8:5 gegen denselben Gegner mit sechs Scorerpunkten den NHL-Rekord von sieben in einem Spiel knapp verpasst, und auch Stützle war in diesem Aufeinandertreffen mit einem Tor erfolgreich gewesen. Wegen der Coronapandemie hat die NHL nun auch die Buffalo Sabres aus dem Programm genommen. Wie die Liga mitteilte, dürfen die Sabres mit Nationalspieler Tobias Rieder bis 8. Februar nicht mehr antreten, das Trainingsgelände wurde geschlossen. Grund sind zwei Spieler, die auf die Corona-Liste gekommen sind.