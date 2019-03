27. März 2019, 18:47 Uhr Eishockey Draisaitls Premiere

Der derzeit beste deutsche Eishockeyspieler erzielt in der Hauptrunde der National Hockey League erstmals drei Tore in einem Spiel - und nähert sich einer bedeutenden Marke.

Stolz hielt Leon Draisaitl drei Pucks in die Kamera. "Hat Trick" stand auf jedem einzelnen, schnell mit Filzstift auf Klebeband gemalt. "Ein großer Abend", sagte der deutsche Eishockeyprofi der Edmonton Oilers nach seinem ersten Dreierpack in der NHL-Hauptrunde und fügte erleichtert an: "Ich habe lange genug dafür gebraucht." Kurz zuvor hatte es im Stadion der Oilers zum zweiten Mal Mützen von den Rängen geregnet, so wie es nach einem Hattrick Brauch ist. Draisaitl hatte da gerade zum 8:4-Endstand gegen die Los Angeles Kings getroffen, zuvor waren seinem Teamkollegen Ryan Nugent-Hopkins bereits drei Tore gelungen. Draisaitls Vater Peter, früher Nationalspieler und Trainer der Kölner Haie, jubelte auf der Tribüne. "Das macht Spaß, wir brauchen das", sagte Draisaitl junior, dessen Klub im Rennen um die Playoffs gerade fünf Punkte hinter einem Wildcard-Platz liegt. Dann lobte er die "wunderschönen Spielzüge von meinen Sturmpartnern - da war es leicht, die Dinger reinzumachen".

Nach seinen Saisontoren 44 bis 46 und der 53. Vorlage steht der gebürtige Kölner jetzt bei 99 Scorerpunkten, schon am Donnerstag kann gegen Dallas die Marke von 100 Zählern fallen. Auch 50 Treffer sind bei sechs ausstehenden Hauptrundenspielen noch drin. "Ich versuche, nicht darüber nachzudenken. Ich möchte mir selbst keinen Druck machen", beteuerte Draisaitl. Der 23-Jährige hatte im Mai 2017 übrigens schon einmal drei Treffer für die Oilers erzielt, damals allerdings in den Playoffs. Da in den Statistiken der nordamerikanischen Profiligen die Haupt- und Endrunden strikt getrennt werden, gelang Draisaitl nun eine Premiere.

Und die Tore konnten sich sehen lassen. Beim 2:1 (5.) umkurvte er mit einem Solo fünf Gegenspieler, beim 7:2 (35.) schob er nach einem Pass cool ein, beim 8:4 (59.) knallte er den Puck bei einer Direktabnahme wuchtig ins Netz. Draisaitl liegt nun auf Rang vier der NHL-Scorerliste, bei den besten Torjägern ist er Zweiter hinter dem russischen Topspieler Alex Owetschkin (49 Tore). Ob Draisaitl seine Qualitäten auch im Nationalteam bei der WM im Mai in der Slowakei einbringen kann, ist noch ungewiss. Verpassen seine Oilers die Playoffs, stößt Draisaitl wohl zur zweiten Vorbereitungsphase Mitte April zur Auswahl.