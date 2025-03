Mit Eishockeyprofi Leon Draisaitl als Vorlagengeber haben die Edmonton Oilers ihre Negativserie in der NHL gestoppt. Beim 3:1 bei den Carolina Hurricanes gelangen Draisaitl zwei Assists. In elf Spielen nacheinander hat der 29-Jährige nun Scorerpunkte gesammelt, nur seine Tor-Serie riss nach sieben Spielen. „Offensichtlich haben wir ein wenig zu kämpfen gehabt und konnten unser Spiel eine Weile nicht finden. Heute Abend war es eine wirklich gute Leistung von uns“, sagte Draisaitl. Edmonton liegt mit 74 Punkten in der Pacific Division auf Play-off-Kurs. Auch Tim Stützle spielte beim 5:3 seiner Ottawa Senators gegen die San Jose Sharks um Nico Sturm eine tragende Rolle. Mit einem Tor und einer Vorlage punktete der 23-Jährige ebenfalls im elften Spiel in Serie.