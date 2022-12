Leon Draisaitl hat seinen 18. Saisontreffer für die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erzielt. Beim 8:2 gegen die Arizona Coyotes war Draisaitl in der 29. Minute im Powerplay der Kanadier auf Zuspiel seines Stürmerkollegen Connor McDavid erfolgreich. Er traf zum 3:0-Zwischenstand für die Oilers, die in den letzten sieben Spielen fünfmal gewannen. Später gelang ihm noch sein 26. Assists in dieser Saison. In der Pacific Division belegt Draisaitls Team den vierten Platz mit 30 Punkten.

Der deutsche Profi John-Jason Peterka von den Buffalo Sabres hat derweil in der Nacht zum Donnerstag einen 9:4-Erfolg bei den Columbus Blue Jackets gefeiert. Der 20-jährige Münchner konnte sich allerdings am Torreigen in 16:55 Minuten Einsatzzeit nicht beteiligen.