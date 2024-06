Für Eishockey-Topspieler Leon Draisaitl ist der Traum vom Stanley Cup in die Ferne gerückt. Mit den Edmonton Oilers verlor der Nationalspieler auch das zweite von maximal sieben Finalspielen der NHL bei den Florida Panthers mit 1:4 und fiel durch ein hartes Foul auf. Vor den Heimspielen am Freitag und Sonntag stehen die Oilers nun also unter starkem Druck. Zwei Tage nach dem 0:3 an gleicher Stelle lag Edmonton nach dem ersten Drittel dank eines Treffers von Mattias Ekholm zunächst sogar vorne. Niko Mikkola glich für den Vorjahresfinalisten aus, im letzten Spielabschnitt erhöhten Evan Rodrigues dann sogar mit zwei Treffern und Aaron Ekblad auf 4:1. Draisaitl traf in der Folge einen Gegenspieler mit dem Ellbogen im Gesicht, kam jedoch mit einer Zwei-Minuten-Strafe davon. „Es war einfach ein Bodycheck. Ich denke nicht, dass daran etwas schmutzig war“, kommentierte Draisaitl. Florida konnte die folgende Überzahl zunächst nicht nutzen – ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen und schlug letztlich zurück.