Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers ist auf dem Weg zu seiner sechsten NHL-Saison mit 100 Scorerpunkten oder mehr. Beim 2:3 gegen die Buffalo Sabres blieb der mit 46 Saisontoren vor William Nylander (Toronto/36) in der Torjägerliste Führende zwar ohne eigenen Treffer. Dafür bereitete der 29-jährige Kölner beide Tore für Edmonton vor und verlängerte damit seine eigene Punkteserie auf 15 Partien (elf Tore, zwölf Vorlagen). Nach 64 Saisonspielen kommt Draisaitl auf 97 Punkte und könnte bereits am Donnerstag gegen die New Jersey Devils die nächste Marke erreichen. Seine Scoringserie ist aktuell die längste aller NHL-Profis. Wie der Vater, so der Sohn, könnte man sagen: In der Auftaktsaison der Deutschen Eishockey Liga 1994/95 legte Peter Draisaitl für die Kölner Haie mit Punkten in 21 aufeinanderfolgenden Spielen die bis heute längste Scoringserie der DEL hin.