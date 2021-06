Nationalspieler Parker Tuomie vom deutschen Meister Eisbären Berlin ist wegen Dopings von der Deutschen Eishockey Liga für drei Monate gesperrt worden. Bei der von der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada untersagten Substanz handelt es sich um das berauschend wirkende Carboxy-Tetrahydrocannabinol. "Als Profisportler und Vorbild hätte mir so etwas nicht passieren dürfen", sagte Tuomie. "Es war eine einmalige Angelegenheit, für welche ich die volle Verantwortung übernehme." Die Sperre des 25-Jährigen trat rückwirkend am 7. Juni in Kraft. Zum Saisonstart der DEL zwei Tage nach Ablauf der Sperre ist Tuomie spielberechtigt.