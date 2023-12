Viermal nacheinander hatte der EHC Red Bull München zuletzt in der Deutschen Eishockey-Liga drei Punkte geholt, ein möglicher fünfter Erfolg wäre bereits die längste Siegesserie für den deutschen Meister in der laufenden Runde gewesen. Das klingt noch nicht gerade nach einem unschlagbaren Dominator - hat am Sonntag aber ohnehin nicht geklappt. Mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen setzten sich die Eisbären Berlin daheim gegen die Münchner durch. Ty Ronning, der bereits in der regulären Spielzeit für die Berliner getroffen hatte, verwandelte den entscheidenden Penalty. Nach einem ereignisarmen Auftakt bekamen beide Torhüter im Mitteldrittel mehr zu tun. Ronning nutzte ein Solo zur Berliner Führung, sein Team verpasste danach Chancen, diese höher zu gestalten. Yasin Ehliz' Ausgleichstor kurz vor Schluss brachte den EHC immerhin in die Verlängerung. Am Freitag hatte das Team von Trainer Toni Söderholm die kleine Erfolgsserie mit einem 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg zunächst ausgebaut, Maximilian Kastner und Andreas Eder trafen für den EHC. Kastner hatte zwei Minuten nach dem frühen Gegentor ausgeglichen (7.), später erläuterte er: "Wir wollten härter am Mann sein und vor dem Tor aufräumen. Das haben wir in den letzten Spielen gut gemacht."