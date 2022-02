Die DEL verlängert ihre Hauptrunde

Die Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wird um eine Woche verlängert. Die letzten beiden Spieltage finden somit am 1. und 3. April statt, die erste Play-off-Runde startet ab dem 5. April. Darauf folgen die Viertelfinals (ab 10. April), Halbfinals (ab 20. April) und die Finalserie (ab 30. April). In der zusätzlichen Woche der Hauptrunde sollen "die ausgefallenen Spiele möglichst alle" nachgeholt werden, wie DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke sagte. Die Verlängerung der Hauptrunde wirkt sich auch auf den Spielplan der bayerischen Klubs aus. So wird das für den 2. März angesetzte Nachholspiel des EHC Red Bull München gegen den ERC Ingolstadt auf den 27. März verschoben. Außerdem werden die Partien des EHC gegen die Düsseldorfer EG (25. März) und die Iserlohn Roosters (27. März) um jeweils eine Woche nach hinten verlegt. Die verlegten Spiele der Augsburger Panther in Iserlohn und zuhause gegen Wolfsburg finden nun am 25. und 27. März statt.