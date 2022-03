Von Christian Bernhard

Frank Mauer war sich darüber im Klaren, was auf ihn und seine Teamkollegen zukommen würde. "Wir wussten, dass sie so spielen", sagte der Stürmer des EHC Red Bull München, als das Münchner Gastspiel bei den Krefeld Pinguinen, dem Tabellenletzten der Deutschen Eishockey Liga (DEL), am Sonntagnachmittag zu Ende war. Die Art und Weise, wie sich die Krefelder vehement gegen den drohenden Abstieg stemmen, konnte er mit wenigen Worten erklären: "Sie stehen mit fünf Mann hinten und machen die Mitte dicht." Solch einen Gegner zu bespielen, sei "immer unangenehm" - auch für einen EHC, der mit dem Selbstvertrauen von fünf Siegen in Serie in Krefeld angetreten war.

Diesmal war es nicht nur unangenehm - sondern auch erfolglos. 2:3 mussten sich die Münchner nach Penaltyschießen geschlagen geben, Mauer sprach von einem "sehr frustrierenden Tag", denn "gespielt haben eigentlich nur wir", fand er. Zum Frust passte, dass der EHC mit einem Drei-Punkte-Sieg, der aufgrund einer 2:1-Führung bis sechseinhalb Minuten vor Ende der regulären Spielzeit in greifbarer Nähe war, auf Platz zwei der Tabelle gesprungen wäre. Stattdessen ist er nun weiterhin Vierter, knapp hinter den Adler Mannheim und den Grizzlys Wolfsburg.

Frederik Tiffels, soeben zum wertvollsten CHL-Spieler gekürt, vergibt die besten Chancen

Während die Krefelder nur vier Verteidiger aufbieten konnten, kehrte beim EHC Angreifer Austin Ortega nach seiner Verletzungspause ins Team zurück, Justin Schütz fehlte im Kader. Das EHC-Tor hütete Henrik Haukeland, der in seinen vorherigen sieben DEL-Spielen eine beeindruckende Fangquote von knapp 96 Prozent vorweisen konnte. Und es fehlte wenig, dass der norwegische Torhüter bereits nach 13 gespielten Sekunden hätte jubeln können. Ben Street kam direkt vor dem Krefelder Kasten frei zum Abschluss, doch Pinguine-Torhüter Sergei Belov lenkte die Scheibe mit seinem Schoner neben das Tor. Nachdem auch Haukeland zweimal eingreifen musste, erhöhten seine Vorderleute ab Mitte des Startdrittels den Druck auf das Tor des Tabellenletzten. Die besten Chancen vergab dabei Nationalspieler Frederik Tiffels, der vor wenigen Tagen zum wertvollsten Spieler der Champions Hockey League (CHL) gekürt worden war. In Minute zwölf scheiterte er aus zentraler Position an Belov, vier Minuten später hatte er nach einem Querpass von Ben Street viel freies Tor vor sich, doch Belov reagierte doch noch blendend.

Das Mitteldrittel begann mit einer Münchner Strafe - und dem daraus resultierenden 0:1-Rückstand durch Lucas Lessio (23.). Die Antwort des EHC war ein regelmäßiges Festsetzen im Krefelder Drittel, ohne dabei aber allzu gefährlich zu werden, da die Pinguine eben das Zentrum dichtmachten, die Münchner Spieler weit nach außen drängten und mit Kontern Nadelstiche setzten. Trotzdem gingen die Münchner mit einer Führung in die zweite Drittelpause. Verteidiger Andrew O'Brien hatte von der Blauen Linie ausgeglichen, da Ben Smith Belov die Sicht nahm (30.). Und wenige Sekunden vor Ende des Mitteldrittels stand den Gästen dann das Spielglück zur Seite, als einem Krefelder beim Schussversuch der Schläger brach und Zach Redmond so einen Alleingang starten konnte, den er sechs Sekunden vor der Drittelsirene zum 2:1 abschloss.

"Wir wollen die Scheibe in die Mitte reinlegen, wo sie mit fünf Mann stehen", klagt Verteidiger Yannic Seidenberg

"Wir spielen es ein bisschen gefährlich", fand EHC-Verteidiger Yannic Seidenberg nach dem Mitteldrittel bei Magentasport, trotz der Führung, aufgrund der "unnötigen Scheibenverluste" seines Teams. Offensiv bemängelte er eine zu komplizierte Spielweise: "Wir wollen die Scheibe in die Mitte reinlegen, wo sie mit fünf Mann stehen." Im Schlussdrittel schalteten die Münchner dann in den Verwaltungsmodus. Eine späte Strafzeit von Ben Street und das zweite Krefelder Überzahltor des 41-jährigen Eduard Lewandowski, der damit sein 600. DEL-Spiel krönte, durchkreuzte aber ihre Pläne.

"Das Powerplay hat uns heute den Arsch gerettet", sagte Krefelds Verteidiger Tom-Eric Bappert. Das Münchner Überzahlspiel dagegen zündete nicht, auch nicht bei Vier gegen Drei in der Verlängerung. So ging es ins Penaltyschießen, wo Robert Sabolic und Jeremy Bracco für die Pinguine trafen und ihr starker Torhüter Belov dafür sorgte, dass Yasin Ehliz und Redmond nicht erfolgreich waren. Das nächste Spiel der Münchner ist für den kommenden Dienstag angesetzt, zu Hause gegen die Eisbären Berlin, den Titelverteidiger und aktuellen Tabellenführer. Ob die Partie in der Münchner Olympia-Eishalle stattfindet, ist noch nicht sicher, da sich die Eisbären seit dem vergangenen Donnerstag in einer behördlich angeordneten Corona-Team-Quarantäne befinden.