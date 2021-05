Die Tölzer Löwen behalten einen ihrer Routiniers: Lubor Dibelka hat für eine weitere Saison unterschrieben. Der DEL-2-Klub, der im Laufe der vergangenen Saison seinen Hauptsponsor verlor und aktuell einen neuen Stadionnamen sucht, kann damit nach den Vertragsverlängerungen mit den Kanadiern Max French und Tyler McNeely, mit Philipp Schlager und Trainer Kevin Gaudet eine weitere Schlüsselpersonalie für die neue Saison vermelden. Dibelka ist bereits 38, seit 13 Jahren in Deutschland aktiv, darunter waren zwei DEL-Engagements beim EHC München und den Grizzlys Wolfsburg. In Bad Tölz kam er in der abgelaufenen Saison auf 66 Scorerpunkte (27 Tore) in 46 Partien, seine zweitbeste Ausbeute in der DEL2. Sein Wissen aus 951 Profispielen soll er künftig auch als Nachwuchstrainer weitergeben. Zuletzt hatten die Tölzer Torhüter Marco Wölfl als neue Nummer eins aus Bayreuth zurückgeholt.