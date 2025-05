Dänemarks Nick Olesen und Joachim Blichfeld besiegelten mit zwei Treffern im Shootout das frühe Aus nach fünf Viertelfinalteilnahmen in Serie. Aufseiten Deutschlands traf kein Schütze. Das Team um die NHL-Stars Moritz Seider und Tim Stützle zeigte Nerven, als es im letzten Spiel der Gruppe B um alles oder nichts ging – und erreichte den Tiefpunkt unter Bundestrainer Harold Kreis, der 2023 sensationell mit WM-Silber in seine Amtszeit gestartet war.

14 Spieler von damals standen noch auf dem Eis. Der Berliner Korbinian Geibel (40.) hatte Deutschland in Führung gebracht, Dänemarks NHL-Star Nikolaj Ehlers (51.) vor 10500 Zuschauern in der Jyske Bank Boxen ausgeglichen. Es war die vierte Niederlage nacheinander für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Herning – die längste WM-Negativserie seit 2014. Für die Dänen geht dagegen erstmals seit neun Jahren eine Weltmeisterschaft in der K.-o.-Runde weiter.

Erst im Mitteldrittel entwickelt das deutsche Team mehr Druck

Im Tor hatte Kreis das Wechselspiel fortgesetzt: NHL-Goalie Philipp Grubauer löste wieder den Münchner Mathias Niederberger ab. Überraschend war dagegen eine Umstellung im Angriff: Rückkehrer Marcel Noebels, nach Ausbootung erst am Wochenende wieder eingeflogen, musste nach nur einem Spiel schon wieder von der Seite seines langjährigen Berliner Sturmpartners Leo Pföderl weichen. Der Münchner Yasin Ehliz kehrte von der Tribüne in die dritte Reihe zurück, Noebels begann als 13. Stürmer. Maksymilian Szuber fiel aus dem Team heraus.

Routinier Noebels, Olympiazweiter 2018 und WM-Zweiter 2023, hatte nach dem 0:5 gegen Tschechien deutliche Kritik geäußert: „Wir haben im Moment das Problem, dass ein, zwei auf dem Eis arbeiten, und drei gucken zu. Das müssen wir schleunigst ändern.“ Bei den Dänen gab NHL-Angreifer Nikolaj Ehlers sein Debüt in Herning – nur 62 Stunden nach dem Playoff-Aus mit den Winnipeg Jets.

„Dafür spielt man Eishockey, für genau solche Spiele“, sagte Kreis vor dem ersten Bully: „So was macht Spaß. Wir gehen mit guter Energie rein.“ Vor allem aber mit großer Nervosität, denn sein Team ermöglichte mit Fehlern den Dänen frühe Torchancen. Die DEB-Auswahl, die Grubauer zuvor mit starken Paraden im Spiel gehalten hatte, entwickelte erst im Mittelabschnitt mehr Druck, zur Belohnung traf Geibel aus der Distanz. Im letzten Abschnitt hielt die deutsche Defensive den dänischen Angriffen zunächst stand – dann aber traf Ehlers. Der Münchner Ehliz vergab die erneute Führung im Powerplay. Nach wilder Verlängerung mit Chancen auf beiden Seiten fiel die Entscheidung im Penaltyschießen.