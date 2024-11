Eishockey -Bundestrainer Harold Kreis hat vor dem Start des Deutschland Cups noch eine kurzfristige Anpassung im Kader vornehmen müssen. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag bekannt gab, sagte Verteidiger Phillip Sinn (EC Red Bull Salzburg) seine Teilnahme an dem Turnier (7. bis 10. November) verletzungsbedingt ab. Für den potenziellen Debütanten nominierte Kreis positionsgetreu Philipp Preto vom ERC Ingolstadt nach.

Preto, der bislang auf zwei Länderspiele kommt, wird am Dienstag am Spielort in Landshut erwartet. Zum Auftakt des Traditionsturniers am Donnerstag (19.45 Uhr) trifft die DEB-Auswahl auf Dänemark, am Samstag (18 Uhr) folgt die Partie gegen den Olympia-Dritten Slowakei, ehe es zum Abschluss am Sonntag (15 Uhr) gegen Österreich geht. MagentaSport überträgt alle Spiele live und kostenlos.