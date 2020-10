Wegen der Corona-Krise haben Eishockey-Rekordweltmeister Russland und die Slowakei ihre Teilnahme am Deutschland-Cup abgesagt. Das Traditionsturnier soll dennoch vom 5. bis 8. November in Krefeld stattfinden. "An unserem Vorhaben hat sich nichts geändert", sagte Präsident Franz Reindl vom Deutschen Eishockey-Bund. Man habe "eine feste Zusage aus Lettland" und arbeite "intensiv daran, noch ein Team zu gewinnen". Nachdem der Start der Deutschen Eishockey Liga zweimal verschoben wurde, wolle man "den Fans tollen Sport ins Wohnzimmer liefern", so Reindl.