Der EHC Red Bull München hat auch sein fünftes bayerisches Derby in Folge gewonnen. Am Mittwochabend besiegten die Münchner im heimischen Olympia-Eisstadion die Nürnberg Ice Tigers mit 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Damit bleiben sie Tabellendritter der Deutschen Eishockey Liga (DEL), knapp hinter den zweitplatzierten Grizzlys Wolfsburg. Ben Smith (3., Überzahl), Austin Ortega (9.) und Maximilian Kastner (25.) schossen eine schnelle und deutliche Führung für den EHC heraus. Münchens Torhüter Henrik Haukeland, der im Schlussdrittel zwei sehr gute Ice-Tigers-Chancen entschärfte, wurde nur von Chris Brown überwunden (40.). "Wir haben zwei Drittel super gespielt", sagte Kastner vor dem Schlussdrittel bei Magentasport. In diesem erzielte Trevor Parkes in Überzahl nach schöner Vorarbeit von Frederik Tiffels mit seinem 22. Saisontor den 4:1-Endstand. Schon am Donnerstag können die Münchner der Tabellenspitze noch näherrücken: Dann empfangen sie den DEL-Primus, die Eisbären Berlin (19.30 Uhr).