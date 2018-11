26. November 2018, 19:00 Uhr Eishockey Der Eiserne

Reis und Salat vor jedem Spiel, das hält fit: Verteidiger Patrick Köppchen läuft nun zum 1000. Mal in der Deutschen Eishockey Liga auf.

Von Johannes Schnitzler

Ohne Bremerhaven zu nahe treten zu wollen: Es gibt mondänere Orte, um eine Party zu schmeißen, als die Eisarena der Fischtown Pinguins. Im "Moka Efti" etwa, dem verruchten Szenetreff in der TV-Serie "Babylon Berlin", könnte man sich den gebürtigen Berliner Patrick Köppchen sehr gut vorstellen, vermutlich mit einem eleganten breitkrempigen Hut auf dem Kopf, lässig auf einem samtbezogenen Sofa lümmelnd. Vermutlich würde er keck unter der Krempe hervorgucken, an einem Drink nippen und zugleich kumpelhaft und ein bisschen gefährlich aussehen, mit seiner Narbe quer über der linken Wange.

Die Narbe gibt es wirklich, ein Andenken aus seiner Zeit als Nachwuchsprofi. Ein Teamkollege schlitzte Köppchen mit der Kufe seines Schlittschuhs damals das Gesicht auf, vom Mundwinkel bis zum Auge. Ein Unfall. Obwohl Köppchen, 38, bereits mit 17 Jahren von zu Hause wegging, hört man immer noch den Berliner Jungen aus ihm heraus, wenn er auf die Frage, mit wie vielen Stichen er damals geflickt wurde, antwortet: "Weeß ick jar nich mehr. So um die 60 Häkchen wer'n se mir schon jemacht haben." Die Narbe lässt ihn verwegen aussehen wie einen Serienhelden. "Den Frauen gefällt's", sagt Köppchen am Telefon, man hört ihn förmlich grinsen.

An diesem Dienstag, wenn die Düsseldorfer EG in Bremerhaven gastiert, wird Patrick Köppchen zum 1000. Mal in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) spielen. Wahrscheinlich wird er vorher Reis und Salat essen, so wie er das die 999 Mal zuvor getan hat, und zum Warmmachen exakt 55 Minuten auf dem Ergometer sitzen. Die 55 ist seine Rückennummer. Doch spätestens, wenn der Puck fällt, wird Köppchen vergessen, dass es sein 1000. Spiel in der höchsten deutschen Profiliga ist, und seine Arbeit machen. So wie 999 Mal zuvor.

Nach Mirko Lüdemann, der 1197 Mal für die Kölner Haie in der DEL gespielt hat, nach Niki Mondt und Daniel Kreutzer (je 1060) ist Köppchen erst der vierte Profi, der diese Marke erreicht. "Dass das dabei rauskommt, habe ich mir am Anfang gar nicht erst vorzustellen versucht", sagt er. Für ihn sei schon mit seinem ersten Spiel "ein Traum in Erfüllung gegangen", im Januar 2001 war das. Danach dürfte er ohnehin geahnt haben, dass es relativ sinnlos ist, mit Erwartungen an eine Eishockey-Karriere heranzugehen. Köppchen debütierte für die München Barons, ein Derby gegen Augsburg, ausverkauftes Haus. Nach dem Spiel kamen die No Angels in die Kabine, zu der Zeit die heißeste Girlband der Republik. Ein bisschen Babylon Berlin.

Im Jahr darauf waren die Barons, 2000 noch Meister, Geschichte. Das Team wurde nach Hamburg verlegt, und auch für Köppchen begann die Reise durch die Liga. Nach zwei Jahren in Hamburg wechselte er nach Hannover, wurde 2010 Meister, ehe er nach zwei weiteren Jahren in Hamburg nach Ingolstadt ging und dort 2014 seinen zweiten deutschen Meistertitel feierte. In Ingolstadt bedruckten sie T-Shirts mit seinem Konterfei und dem Titel "Iron Man", der eiserne Mann: 506 Spiele (manche sagen sogar 507, aber "ich bin ja bescheiden, also bleiben wir bei 506") lief der Verteidiger nacheinander auf, Rekord. "Jeder hat sein eigenes Stresslevel, und meines ist offenbar höher", sagt Köppchen. Offenbar. Im Viertelfinale 2014 traf ihn ein Puck im Gesicht - 18 Stiche. Zwei Tage später spielte Köppchen wieder. "Eine Verletzung im Gesicht stört ja meinen Spielfluss nicht." Gebrochene Zehen oder Finger: "Wenn der Finger an der richtigen Stelle gebrochen ist..." Ein paar Tabletten, und weiter geht's.

Er habe auch "unfassbares Glück" gehabt, sagt Köppchen. Ein Glück, das er sich freilich hart im Kraftraum erarbeitet hat. Er hat dafür den besten Leumundszeugen, den man sich überhaupt vorstellen kann: Hans Zach. Der ehemalige Bundestrainer, ein Disziplinfundamentalist alter Schule, lobte Köppchen trotz dessen Tattoo- und Mode-Fimmels für sein Arbeitsethos. "Er hat mich ein Stück weit zu dem gemacht, was ich bin", sagt Köppchen. 2010 wurden sie gemeinsam Meister. Zach war es auch, der den damals 21-Jährigen 2002 mit zur Weltmeisterschaft nach Schweden nahm - es sollte die letzte WM für Köppchen bleiben, bis 2015. Aber Köppchen hadert nicht. Nicht mit der Trennung von Ingolstadt, auch nicht mit dem eher unbefriedigenden Jahr in Nürnberg, nicht damit, dass er nie für seine Geburtsstadt gespielt hat. Umso wohler fühle er sich jetzt in Düsseldorf, wo er in dem Berliner Alexander Barta einen seiner ältesten Freunde im Team weiß.

1000 Spiele, das heißt auch: 1000 Mal Pizza und Pasta aus der Warmhaltebox. Wenn er sich etwas wünschen dürfte für sein Jubiläum, dann wäre das "Surf 'n' Turf", sagt Köppchen, "ein schönes Rinderfilet mit einer Languste zum Beispiel". Am Dienstag wird dafür kaum Zeit sein. Am Freitag, wenn die DEG den deutschen Meister München empfängt, schließt sich ein Kreis. Köppchens Mutter wird kommen, Freunde, dann wird er offiziell geehrt. Eine richtige Party werde es auch noch geben, nach der Saison vielleicht. "Ich werde mir Zeit dafür nehmen, wenn die Zeit dafür gekommen ist", sagt Patrick Köppchen. Ein Satz, wie er auch in einem Drehbuch stehen könnte.