Die Düsseldorfer EG hat für die laufende Saison in der Deutschen Eishockey Liga in Tyler Gaudet einen weiteren Stürmer verpflichtet. Der 31 Jahre alte Kanadier kennt die Liga und soll den verletzten Angreifer Rick Schofield bei der DEG ersetzen. Dies teilte der Tabellenletzte der DEL am Dienstag mit.

Gaudet hat in den vergangenen drei Spielzeiten für die Grizzlys Wolfsburg und die Adler Mannheim in 132 Spielen mit 37 Toren und 53 Assists 90 Punkte erzielt. Gaudet wird in den kommenden Tagen in Düsseldorf eintreffen. Ob er bereits am Wochenende bei den Spielen gegen die Kölner Haie und in Mannheim zum Einsatz kommt, wird kurzfristig entschieden.