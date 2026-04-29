Im Mannheimer Eishockey -Kosmos dreht seit einigen Tagen ein Goldfisch seine Runden. Metaphorisch, versteht sich. In den Playoffs brauche es „das Gedächtnis eines Goldfischs“, hatte Tom Kühnhackl zum Start der Finalserie in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) betont. „Es passieren in den Playoffs so viele Dinge – gute Dinge, schlechte Dinge“, erklärte der erfahrene Stürmer der Adler Mannheim. Daran dürfe man sich nicht festbeißen, es gehe immer schnell weiter.

Das Goldfisch-Gedächtnis der Adler wird dieser Tage besonders strapaziert, und zwar wegen – aus ihrer Sicht – schlechten Dingen. Nachdem sie die ersten zwei Finalspiele um die Meisterschaft gegen die Eisbären Berlin deutlich verloren hatten (3:7 und 1:5), standen sie am Dienstagabend in eigener Halle unter Druck. Ein frühes 1:0 machte den Mannheimern Hoffnung, doch am Ende stand erneut eine klare 1:5-Niederlage. Bereits am Donnerstag können die Berliner zu Hause den dritten Meistertitel in Serie und den fünften in den vergangenen sechs Spielzeiten klarmachen.

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Wie schon des Öfteren in den laufenden Playoffs trat in Mannheim ein Eisbären-Spieler ins Scheinwerferlicht, der normalerweise nicht dort steht. Eric Mik, 26-jähriger Verteidiger, traf dreimal und schrieb damit Geschichte: Noch nie war einem Abwehrspieler in einem DEL-Finalspiel ein Hattrick gelungen. „Hätte mir das jemand davor gesagt, hätte ich gesagt: ja gut, komm“, sagte Mik nach der Partie, „heute hatte ich den Torriecher.“ In 51 Hauptrundenspielen hatte der Verteidiger zuvor insgesamt viermal getroffen. In der schwierigen Eisbären-Hauptrunde war er einer der wenigen, die verletzungsfrei geblieben waren. „Beim Blick auf die Verletztenliste hat man sich nur gefragt, was hier eigentlich los ist. Es wurden ja nie weniger, sondern gefühlt immer mehr“, sagte Mik.

Mik ist einer der zahlreichen Berliner Spieler, die den Weg aus der eigenen Jugend ins Profiteam geschafft haben und zu festen Größen wurden. Der gebürtige Berliner kam als 14-Jähriger von Preußen Berlin zu den Eisbären, debütierte 2018 in der DEL und trug seitdem nur das Eisbären-Trikot. Er hat in seinen ersten Jahren viel von Frank Hördler gelernt, der neunmal mit den Eisbären Meister geworden ist. Mik steht mittlerweile auch schon bei vier Titeln. Seine Erfolge mit den Berlinern öffneten ihm die Tür zur Nationalmannschaft: 2025 bestritt er seine ersten WM-Spiele für Deutschland, im Februar stand er im erweiterten Olympia-Kader, schaffte es aber nicht ins endgültige Aufgebot für Mailand.

Das Berliner Spielsystem bringt die Verteidiger immer wieder in gute Abschlusspositionen

Der Kern der Mannschaft um die Eigengewächse Jonas Müller, Kai Wissmann (kam als 15-Jähriger zum Klub) und Mik ist die Basis, auf der die Eisbären die Erfolge der vergangenen Jahre gebaut haben. „Jeder sagt die richtigen Dinge in der Kabine, jeder macht die richtigen Dinge auf dem Eis“, erklärte Stürmer Frederik Tiffels, der kurz vor seinem dritten Meistertitel mit den Eisbären steht.

In den vergangenen Wochen haben die Berliner Abwehrspieler regelmäßig den eigenen Stürmern die Show gestohlen. Mik, der jetzt bei vier Playoff-Treffern steht, ist nur einer von vielen Eisbären-Verteidigern, die in den Playoffs auch offensiv glänzen. Sein Nationalmannschaftskollege Jonas Müller hat bereits fünf Playoff-Tore erzielt, Les Lancaster, der am Dienstag das wichtige 2:1 markierte (25.), ebenfalls. Adam Smith kommt auf drei Playofftore, der junge Moritz Kretzschmar auf zwei. „Unsere Verteidiger spielen eine Riesenrolle“, lobte Tiffels bei Magentasport. Das aggressive und laufintensive Spielsystem von Trainer Serge Aubin bringt die Verteidiger immer wieder in gute Positionen – und diese zahlen es mit präzisen Abschlüssen zurück.

Bezeichnend für die Berliner Kadertiefe war, dass Mik an jenem Abend voranging, an dem sich Kapitän Kai Wissmann nach nur 21 Spielsekunden mit einem Check gegen den Kopf von Maximilian Heim selbst aus dem Spiel genommen hatte. Nach Wissmans Spieldauerdisziplinarstrafe „mussten wir uns einmal neu sortieren“, sagte Serge Aubin – auch das gelang den Eisbären. Der Trainer beschrieb es so: „Die Jungs haben getan, was sie tun mussten.“ Das tun sie schon seit Jahren: In der Finalserie 2025 waren die Kölner Haie chancenlos, die Tordifferenz der vergangenen sechs Finalspiele (saisonübergreifend) spricht Bände: 38:5 für Berlin.

Mit Blick auf das vierte und womöglich schon entscheidende Spiel am Donnerstag in Berlin (19.30 Uhr, Magentasport und DF1) sagte Mik: „Wir sind immer noch nicht fertig.“ Er meinte damit die aktuelle Finalserie. Der Satz könnte allerdings auch für die Zukunft der Eisbären gelten.