Stürmer Patrick Hager glänzt beim EHC Red Bull München im ersten DEL-Halbfinalspiel gegen Wolfsburg. Er hat es geschafft, seine Formkurve so zu steuern, dass sie in den Playoffs den Höhepunkt erreicht.

Von Christian Bernhard, München

Den obligatorischen aufmunternden Klaps für seinen Ersatzmann ließ er nicht aus, doch dann war Dustin Strahlmeier erst einmal mit sich beschäftigt. Der Torhüter der Grizzlys Wolfsburg blickte sich auf der Bank kurz um, griff dann an seine Torhütermaske - und schleuderte sie wutentbrannt Richtung Kabineneingang. Der Frust, er musste raus. Strahlmeier ist vor kurzem zum Torhüter des Jahres in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewählt worden, doch auch das bewahrte ihn am Mittwochabend nicht vor der höchsten Strafe, die einen Eishockey-Torwart ereilen kann: vorzeitig vom Eis genommen zu werden.

Fünf Gegentreffer kassierte Strahlmeier in etwas mehr als 41 Minuten in der Münchner Olympia-Eishalle, dann übernahm Chet Pickard seinen Posten. Am Ende der nicht nur für ihn frustrierenden ersten 60 Playoff-Halbfinalminuten stand ein deutlicher 5:1-Sieg für den EHC Red Bull München zu Buche. Den Münchnern fehlen damit - so wie den Eisbären Berlin, die sich ebenfalls zuhause mit 4:3 nach Verlängerung gegen die Adler Mannheim durchsetzten - nur noch zwei Siege, um das Endspiel zu erreichen.

In der Hauptrunde waren die Wolfsburger noch Münchens Kryptonit gewesen, alle vier Duelle hatte der EHC verloren. Genau das wollte Münchens Trainer Don Jackson als "Inspiration" nutzen - und das gelang in Spiel eins. Besonders inspiriert war sein Kapitän Patrick Hager. Der 33-jährige Angreifer erzielte nach einer ausgeglichenen Anfangsphase das 1:0 (13.), legte mit dem ersten Münchner Überzahltor in den Playoffs das 3:0 nach (23.), bereitete das 4:0 von Konrad Abeltshauser vor (36.) und leitete das 5:0 von Ben Smith, das zu Strahlmeiers frustriertem Abgang führte, ein (42.). Der Kapitän, er ging voran.

Mittelstürmer Hager führt in seiner Sturmreihe die jungen Außenangreifer

Eishockeyspieler und Trainer wiederholen mantraartig, dass in den Playoffs die Zeit der Schönspielerei vorbei sei. Dort komme es auf physische Präsenz, Schnörkellosigkeit und Entschlossenheit an. Attribute, die Hager allesamt mitbringt. "Es ist kein Geheimnis: Wer es in den Playoffs schafft, mehr Scheiben zum Tor zu kriegen, wer härter dafür arbeitet, die Scheiben zu gewinnen, wird auf der Siegerstraße landen", sagte Hager bei Magentasport. Am Mittwoch war das ganz klar der EHC.

Dem Münchner Kapitän gelingt es offenbar, was jeder Eishockeyprofi anstrebt: seine Formkurve so zu steuern, dass sie in den Playoffs den Höhepunkt erreicht. In seinen 48 Hauptrundenspielen waren Hager nur vier Tore gelungen, knapp vier Monate am Stück traf er überhaupt nicht. In Sachen Torausbeute war es seine schwächste Hauptrunde, seit er 2007 in die Liga kam. Jetzt, nach nur fünf Playoff-Spielen, steht der giftige Angreifer schon bei drei Treffern - und drei Torvorlagen. "Er trägt eine große Verantwortung und beweist das auf dem Eis", lobte ihn Jackson.

Hager hat beim EHC eine besondere Rolle inne - nicht nur aufgrund seines Kapitänsamtes. Der Nationalspieler wird von Jackson seit Wochen als eine Art Ziehvater für die junge Stürmergarde um Justin Schütz, Filip Varejcka und Julian Lutz eingesetzt. Der Mittelstürmer Hager führt in seiner Sturmreihe die jungen Außenangreifer, zuletzt liefen Schütz und Varejcka an seiner Seite auf. "Er ist der eine Typ, von dem ich wusste, dass er diesen Job machen kann, weil er das Beste aus den jungen Spielern rausholt", erklärte Jackson.

Dank seiner Erfahrung weiß Hager auch, wie man sich nach solch einem deutlichen Sieg in den Playoffs nach außen hin verhält: demütig. Im Großen und Ganzen sei das ein "super Spiel von uns" gewesen, sagte er, aber eben auch nur ein Spiel. Am Freitag, wenn Spiel zwei in Wolfsburg steigt (19.30 Uhr), gehe es wieder von vorne los. "Es wird eine lange Serie, es wird ein großer Kampf", prognostizierte Hager, "aber wir sind bereit dafür."