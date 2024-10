Es hat etwas gedauert, bis sich der EHC Red Bull München an seine neue Heimspielstätte, den SAP Garden im Olympiapark, gewöhnt hat: Vier Heimniederlagen in Serie setzte es Anfang Oktober – der Vorsatz, die neue Arena schnell zu einer Festung zu machen, misslang in dieser Phase. Doch im Profi-Eishockey kann es schnell gehen. Am Dienstagabend feierte der EHC bereits den dritten Heimsieg hintereinander. Durch den 5:4-Erfolg gegen die Adler Mannheim kletterten die Münchner auf Rang drei der Tabelle in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).