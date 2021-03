Von Christian Bernhard

Ein starkes Schlussdrittel hat dem EHC Red Bull München am Freitag den dritten Erfolg in Serie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beschert. Die Münchner gewannen das Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers 5:0 (1:0, 0:0, 4:0), Danny aus den Birken schaffte dabei sein erstes Zu-Null-Spiel der Saison. "Heute haben wir unser bestes Spiel erst am Ende gezeigt", sagte Maximilian Kastner.

Das Derby begann ganz nach dem Geschmack der Münchner: Trevor Parkes nutzte das erste Überzahlspiel zur 1:0-Führung. Für den Kanadier war es der 14. Saisontreffer, auf den er acht Spiele hatte warten müssen. "Die Tore kommen manchmal in Wellen", erklärte er in der ersten Drittelpause beim TV-Sender Magentasport. Die Franken hielten aber gut dagegen, besonders läuferisch und kämpferisch. Die Belohnung dafür hatte Dane Fox zu Beginn des Mitteldrittels auf dem Schläger, doch der Ice-Tigers-Angreifer scheitere mit seinem Alleingang an aus den Birken (21.).

Da Niklas Treutle im Nürnberger Tor ebenfalls eine gute Leistung zeigte und speziell gegen Ethan Prow zweimal gut parierte (31./38.) ging es mit einer knappen 1:0-Führung für den EHC, der immer noch aus privaten Gründen auf Verteidiger Keith Aulie verzichten musste, ins Schlussdrittel. Dort stellten erneut Parkes (42.), Philip Gogulla per Penalty (44.), Zach Redmond (50.) und Kastner (56.) auf 5:0.