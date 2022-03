Von Christian Bernhard

Die Corona-Pandemie sorgt weiterhin für ungewöhnliche Geschichten im Profisport. Zwei Spieler der Nürnberg Ice Tigers mussten am Mittwochabend während des Heimspiels gegen die Bietigheim Steelers vom Rest der Mannschaft isoliert werden, da inmitten des Spiels der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre positiven PCR-Testergebnisse bekannt wurden. Ryan Stoa und Daniel Schmölz standen im Startdrittel regulär auf dem Eis, als den Klub die Nachricht über die positiven Tests der zwei Stürmer erlangte. Beide wurden in der Drittelpause umgehend von der Mannschaft isoliert. Als ihre Teamkollegen das zweite Drittel bestritten, kehrten sie in die verwaiste Kabine zurück, zogen sich um und begaben sich in häusliche Isolation.

Coronabedingt hatten die Franken bereits auf die Angreifer Tim Fleischer und Max Kislinger verzichten müssen. Dadurch standen ihnen ab dem zweiten Drittel nur noch 14 Feldspieler zur Verfügung, davon nur acht Stürmer. Diese mussten sich den Bietigheim Steelers mit 1:5 geschlagen geben, es war die erste Heimniederlage der Franken nach zuvor sechs Heimsiegen in Serie. "Ich habe bemerkt, dass die Ice Tigers nicht so viel Energie hatten", sagte Steelers-Trainer Daniel Naud auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, in dem vier der fünf Steelers-Tore im Schlussdrittel fielen. "Das hat uns heute geholfen." Ice-Tigers-Trainer Tom Rowe, der kurz vor Spielbeginn verletzungsbedingt auch auf Angreifer Gregor MacLeod verzichten musste, wodurch ihm insgesamt acht Spieler fehlten, betonte: "Wir werden da durchkommen, auch wenn es nicht einfach wird."

Ausfindig gemacht wurden die beiden positiven Fälle nur deshalb, da die Ice Tigers immer noch einmal pro Woche sogenannte PCR-Pool-Tests durchführen lassen, obwohl das von der DEL nicht gefordert wird. Erste Ergebnisse und die personelle Zuordnung wurden am Mittwochabend bekannt, als das Spiel gegen die Steelers bereits lief. Alle Schnelltests, denen sich das komplette Nürnberger Team - inklusive Trainern und Betreuern - am Tag des Spiels gegen Bietigheim unterzogen hatte, waren laut Klubangaben negativ ausgefallen. Das Donnerstagstraining sagten die Ice Tigers vorsorglich ab. Das erwies sich als gute Entscheidung, denn am selben Tag wurde der Klub vom zuständigen Labor darüber informiert, dass auch Torhüter Niklas Treutle und Angreifer Lukas Ribarik, die beide gegen Bietigheim gespielt hatten, positiv auf das Coronavirus getestet wurden.