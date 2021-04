Die Vancouver Canucks mit dem deutschen Nationalspieler Marc Michaelis haben nach wochenlanger Corona-Pause ein erfolgreiches Comeback in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gefeiert. Die Canucks setzten sich 3:2 nach Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs durch, den Tabellenführer der Nord-Gruppe. Michaelis, der selbst an dem Virus erkrankt war, kam siebeneinhalb Minuten zum Einsatz. "Das ist ein besonderer Sieg", sagte Vancouver-Coach Travis Green: "Wir haben in den letzten Wochen eine Menge mit unserer Mannschaft durchgemacht." 22 Spieler und vier Betreuer der Canucks waren positiv getestet worden, seit dem 24. März hatte das Team kein Spiel mehr bestritten. Vancouver ist in der Nord-Division Sechster mit 37 Punkten nach 38 Spielen.