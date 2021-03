Von Christian Bernhard, München

Konrad Abeltshauser hatte zuletzt einiges zu tun. Mal war er in gelber Bauarbeiter-Weste bei der Grundsteinlegung der zukünftigen Münchner Eishockey-Arena zugegen und versorgte die Bauarbeiter mit Leberkässemmeln, mal nahm er für einen virtuellen Schafkopfstammtisch in Tracht und mit einem sehenswerten Bier-Steinkrug vor dem Laptop Platz. Seinem eigentlichen Beruf nachgehen konnte der 28-jährige Verteidiger des EHC Red Bull München in der laufenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) allerdings nur sehr, sehr selten. Nur drei der ersten 23 Spiele bestritt Abeltshauser, zwei Verletzungen bremsten ihn vehement aus. Zuletzt fehlte er knapp zwei Monate aufgrund einer Beinverletzung, die eine Operation nötig gemacht hatte.

Am Dienstag feierte er im Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings sein "Comeback 2.0", wie er es selbst bezeichnete - und zwar auf beeindruckende Art und Weise. Abeltshauser stand gleich wieder 15 Minuten auf dem Eis und erzielte in Minute 52 auch noch den 2:1-Siegtreffer. Sein befreiender Jubel machte deutlich, welche Last dabei von ihm fiel. "Man arbeitet so lange auf ein Comeback hin und weiß nie, wie die ersten Spiele sein werden", sagte er. "Wenn man dann noch ein Tor schießen darf und mit seinem Team gewinnt, kann man sich kein besseres Comeback wünschen." Auch dank seines Treffers feierte Münchens Trainer Don Jackson seinen 600. DEL-Sieg.

Die Münchner taten sich gegen starke Wild Wings schwer, Joacim Eriksson bestätigte bis zur 38. Minute, warum er der statistisch beste Torhüter der Liga ist. Dann vertändelte er allerdings die Scheibe hinter seinem Tor und ermöglichte so John-Jason Peterkas 1:1. Für die Entscheidung sorgte Abeltshauser nach schöner Vorarbeit von Justin Schütz - und die wieder erstarkte Münchner Defensive. Die war in dieser Saison, sehr untypisch für EHC-Verhältnisse, lange Zeit das Münchner Problemkind. 69 Gegentore hat das Jackson-Team in den 24 Partien gegen die Süd-Rivalen kassiert, 21 mehr als Tabellenführer Mannheim. Das hat mit den zahlreichen Verletzungen zu tun, die die Abwehr schwächten, aber auch mit ungewohnten defensiven Aufmerksamkeitsdefiziten.

Gegen Schwenningen sah es in beiden Kategorien rosiger aus. Obwohl Keith Aulie immer noch aus privaten Gründen fehlt, konnte Jackson erstmals wieder sieben gelernte Verteidiger aufs Eis schicken. Abeltshausers Comeback-Partie war zugleich das Debütspiel für Mathew Maione, der am letzten Transferfenster-Tag noch verpflichtet worden war. Der Kanadier fiel nicht sonderlich auf, Jackson erwartet sich in den kommenden Wochen aber einiges von ihm. "Die Beimischung von Koni und Maione hat uns sehr geholfen", sagte der EHC-Trainer.

Sein Team hat sich defensiv zuletzt auch ohne die beiden gesteigert, in den vergangenen vier Partien kassierte es nur fünf Gegentore. Die Abwehr ist kompakter, enger, aufmerksamer. Und besser abgestimmt, was das aggressive Aufrücken der Verteidiger betrifft. Daran haperte es lange Zeit, was den gegnerischen Teams viele Konterchancen eröffnete. Der langjährige DEL-Verteidiger Andreas Renz vermisste in jener Phase "diese Chemie, diese Einheit, die man von den Münchnern in den letzten Jahren gewohnt war". Ihm fehlte die "Unterstützung in der Defensive, da wurden Jungs echt alleine gelassen", sagte er.

Abeltshausers Timing beim Siegtreffer am Dienstag passte, "aber es gibt natürlich schon Situationen, in denen man abwägen muss, ob das Chancen-Risiko-Verhältnis noch stimmt", erklärte er. Beim 0:1 von Troy Bourke (20.), einem Konter, stimmte es beispielsweise nicht, "da war es ein bisschen zu aggressiv", fand Abeltshauser. Der Verteidiger ist sich bewusst, dass in diesem Bereich noch Arbeit vor der Mannschaft liegt, "aber wir sind auf dem richtigen Weg". Davon profitieren auch die Torhüter. Danny aus den Birken spielte gegen Schwenningen stark, er hielt beim Stand von 0:1 einen Penalty von Jamie MacQueen und vereitelte auch einen Alleingang von Bourke. Seine Statistiken - in seinen letzten acht Einsätzen kassierte er im Schnitt nur 1,8 Gegentore pro Spiel und wehrte mehr als 93 Prozent der Schüsse ab - nähern sich den von ihn gewohnten an.

"Wenn wir die Defensive wieder besser in den Griff kriegen, wo wir sonst immer sehr gut waren, dann sind wir okay", hatte Frank Mauer Mitte Februar orakelt, als es beim EHC alles andere als rund lief und Mauer davon sprach, dass er erstmals in seinen fünfeinhalb Münchner Jahren das Gefühl habe, "dass wir ein bisschen unsicher sind". Seine Prognose bestätigte sich, die wiedererlangte defensive Stabilität gibt dem ganzen Team Halt. Und Abeltshauser ist für die am Montag in Düsseldorf beginnenden 14 EHC-Spiele gegen die Nord-Teams einer der ganz wichtigen Bausteine.