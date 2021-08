Von Christian Bernhard

Eine der Lieblingsfloskeln der im Profi-Eishockey zahlreich vertretenen nordamerikanischen Trainer und Spieler lautet: "Play a full 60 minutes", sprich das gesamte Spiel über seinen Plan durchzuziehen. Wie entscheidend es sein kann, die kompletten 60 Minuten hellwach und voll da zu sein, bekam der EHC Red Bull München am Samstagabend schmerzlich zu spüren. Beim schwedischen Meisterschaftszweiten Rögle BK führte das Team von Trainer Don Jackson bis 20 Sekunden vor Spielende mit 3:2 - und verließ das Eis noch als Verlierer. Der späte Ausgleich eben jene 20 Sekunden vor dem Ende, als die Schweden einen zusätzlichen sechsten Feldspieler für ihren Torhüter gebracht hatten, und ein souverän verwandelter Penalty nur sechs Sekunden vor Ende besiegelten die schmerzliche 3:4-Auswärtsniederlage der Münchner in ihrem zweiten Gruppenspiel der Champions Hockey League (CHL).

"Das passiert", sagt Torschütze Hager zu den späten Gegentoren

"Es ist sehr bitter, anstatt mit drei Punkten am Ende mit null heimzugehen", sagte Kapitän Patrick Hager. Sein Sturmkollege Trevor Parkes holte sich nach der Schlusssirene aus Frust noch eine Zweiminutenstrafe wegen Schiedsrichterbeleidigung ab. "Wir hatten vor dem Ausgleich die Möglichkeit, die Scheibe rauszubringen, haben es aber nicht geschafft. Das passiert", meinte Hager, der von einem "sehr guten Spiel" sprach, aus dem Rögle als "glücklicher Sieger" hervorgegangen sei. Ben Street (4.), Frederik Tiffels (34.) und Hager (35.) hatten dem EHC mit ihren Toren eine 3:2-Führung in diesem intensiven Vergleich beschert, Torhüter Danny aus den Birken vereitelte einige gute Chancen der Schweden, darunter einen Penalty des Ex-Ingolstädters Tyler Kelleher kurz vor der zweiten Drittelpause (40.). Dennoch endete die Nordeuropa-Reise der Münchner, die am vergangenen Donnerstag mit einem 5:1-Sieg beim dänischen Klub SonderjyskE Vojens so erfolgreich begonnen hatte, frustrierend.

Neben den drei Punkten, durch die der EHC - punktgleich mit dem Schweizer Meister EV Zug - auf Rang drei der Gruppe D liegt, nahm Trainer Jackson die Erkenntnis mit nach Hause, womöglich schon eine Top-Angriffsreihe gefunden zu haben. Das Trio um Trevor Parkes und die zwei Sommer-Zugänge Ben Street (kam aus der AHL) und Frederik Tiffels (von den Kölner Haien) harmonierte bereits sehr gut und war für fünf der acht Münchner Tore im hohen Norden verantwortlich. Zudem feierte der 22-jährige Verteidiger Nicolas Appendino nach knapp achtmonatiger Verletzungspause sein Comeback. Der EHC hat nun einige Tage Vorbereitungszeit, ehe er erneut auf Vojens (Donnerstag, 19 Uhr) und Rögle (Samstag, 20 Uhr) trifft - dann aber zuhause. Das Ziel ist bereits jetzt klar: "Wir müssen uns die Punkte zurückholen, die wir in Rögle verloren haben", betonte Hager.