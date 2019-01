8. Januar 2019, 23:16 Uhr Eishockey: Champions League 0:0

Wo, bitte steht das Tor? Eine typisch umkämpfte Szene in dem chancenarmen Halbfinal-Hinspiel in München.

Mit dem kuriosesten aller Eishockey-Ergebnisse endet das erste Duell der Red-Bull-Teams aus München und Salzburg. Wer das Finale erreicht, entscheidet sich kommende Woche.

Von Christian Bernhard

Wenn im Profisport zwei Teams aufeinander treffen, die denselben Eigentümer haben, sorgt das immer für reichlich Diskussionen. Wenn sich dann auch noch die beiden Logos nur durch unterschiedliche Städtenamen voneinander unterscheiden, werden die Debatten noch hitziger. Das Eishockeyduell zwischen dem EHC Red Bull München und dem EC Red Bull Salzburg bot beides.

Münchens erfahrener Trainer Don Jackson hatte aber auch für dieses Konstellation eine simple Herangehensweise parat. Auf die Frage, was er sich von dem brisanten Duell erwarte, antwortete er: "Das Spiel zu gewinnen." Er wolle die Salzburger ausspielen, mehr Schüsse abgeben und schließlich "outscoren", sprich mehr Tore erzielen. Eines dieser Vorhaben - das der Schüsse - gelang am Dienstagabend, das wichtigste allerdings nicht. Der EHC musste sich im Halbfinal-Hinspiel der Champions Hockey League (CHL) gegen die Salzburger mit einem torlosen Remis begnügen. Das Rückspiel am 16. Januar in Salzburg muss der EHC nun gewinnen, denn ein Remis mit Toren reicht nicht - im Eishockey gibt es die Auswärtstorregel nicht. Im zweiten Halbfinale zwischen dem schwedischen Spitzenteam Frölunda Indians aus Göteborg, das den Wettbewerb 2016 und 2017 gewonnen hatte, und dem HC Pilsen aus Tschechien gewann Frölunda das Hinspiel mit 6:3.

Salzburgs 39-jähriger Kapitän Matthias Trattnig hatte vor der Partie von einem "einzigartigen" Spiel gesprochen. "Wer weiß, wann es wieder dazu kommt", sagte er, ehe er den EHC lobte: "München spielt ein schnelles, aggressives und hartes Eishockey" - man erkenne die Handschrift von EHC-Trainer Don Jackson. Diesen kennt Trattnig bestens, da er eine Spielzeit unter dem Salzburger Coach gespielt hat.

Im Startdrittel war es allerdings hauptsächlich Trattnigs Team, das schnell, aggressiv und hart spielte. Die Salzburger setzten den EHC von Beginn an mit einem sehr forschen Forecheck unter Druck. So überstanden sie auch das erste Münchner Überzahlspiel ohne größere Probleme. Wegen des äußerst laufintensive Spiels der Österreicher tat sich der EHC lange Zeit schwer, kontrolliert in das Drittel der Gäste zu kommen. Klare Torchancen gab es in den ersten zehn Minuten nicht, da es beide Mannschaften verstanden, die Räume vor dem eigenen Kasten eng zu machen. Die erste sehr gute Möglichkeit hatten die Salzburger, Münchens Nationaltorhüter Danny aus den Birken wehrte Alexander Cijans Schuss aus guter Position ab (11.). Eine Minute später fehlten dem EHC nur Zentimeter zur Führung, Patrick Hagers Abschluss ging an den Pfosten.

Die mit einem beeindruckenden Tempo zu Werke gehenden Österreicher hatten auch gegen Ende des Startdrittels mehr vom Spiel, die beste Torchance bot sich aber dem EHC: Maximilian Kastner hatte bei einem Nachschuss in Überzahl das leere Tor vor sich, traf die Scheibe aber nicht richtig. Salzburgs Torhüter Stephen Michalek war zur Stelle und zeigte mit der Parade, warum er einer der fünf Nominierten zum wertvollsten Spieler der aktuellen Champions-League-Saison ist. Bei der Abwehraktion wurde Michaleks Ausrüstung beschädigt, sodass sein Ersatzmann Lukas Herzog für die letzten drei Minuten in den Kasten musste.

Salzburgs Alexander Pallestrang zimmert die Scheibe an den Münchner Pfosten

Wie viel Energie die Salzburger in die CHL stecken, wurde nach ihrem Halbfinaleinzug im Dezember deutlich. Von den neun Ligaspielen seither verloren sie sieben, nur gegen den HCB Südtirol gewannen sie zweimal. Zuletzt am Sonntag mit 4:2 in Bozen, wodurch die Generalprobe für das "Familien"-Duell glückte. Die hohe Intensität des Duells bekam Konrad Abeltshauser zu spüren, als er in Minute 23 eine Scheibe ins Gesicht bekam. Der Münchner Nationalspieler konnte aber weiterspielen. Wie schon gegen Zug stellte sich der EHC im Mitteldrittel besser auf das Tempo der Gäste ein, Yasin Ehliz (25.) und Justin Shugg (33.) verpassten das 1:0 nur knapp.

Die Österreicher verlagerten sich mehr aufs Kontern, da sich die Münchner immer wieder in ihrem Drittel festsetzen. Das aggressive Unterzahlspiel der Salzburger, das sie laut Jackson vom EHC übernommen haben, bereitete den Münchnern auch im Mitteldrittel große Probleme. Die Gastgeber mussten auf Nationalspieler Daryl Boyle verzichten. Der Verteidiger hatte sich am Sonntag beim 3:1 in Straubing verletzt. Für ihn rückte Ryan Button wieder aus dem Sturm in die Abwehr. Dieser sah mit an, wie Salzburgs Alexander Pallestrang die Scheibe an den Pfosten zimmerte (47.) und sein Team es in einer druckvollen Endphase verpasste, doch noch zu treffen. Klar ist: In Salzburg müssen Tore fallen.