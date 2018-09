7. September 2018, 23:07 Uhr Eishockey Brown trifft

Von Christian Bernhard

Die Nürnberg Ice Tigers haben eine erfolgreiche Heimpremiere in der Champions Hockey League (CHL) gefeiert. Ohne sechs verletzte Stammspieler gewannen die Franken am vergangenen Freitagabend gegen den tschechischen Verein Mountfield HK mit 4:3 nach Verlängerung und haben damit nach der Hälfte der sechs Vorrundenspiele sehr gute Chancen im Kampf um den Achtelfinal-Einzug. Brandon Segal brachte die Ice Tigers aus eigentlich unmöglichem Winkel mit 1:0 in Führung (17.). In die erste Drittelpause gingen die Franken aber dennoch mit einem Rückstand, Tomas Vincour (17.) und Dominik Granak trafen (18.). Kurz vor der zweiten Pause gerieten die Nürnberger in Unterzahl - und trafen dank Brandon Buck zum 2:2 (39.). Chris Brown (51.) rettete Nürnberg nach dem 2:3 in die Verlängerung - und sorgte dort auch für die Entscheidung. An diesem Sonntag treffen die Nürnberger erneut zuhause auf den finnischen Meister Kärpät Oulo (17 Uhr), gegen den sie am vergangenen Wochenende auswärts mit 3:9 untergegangen waren.