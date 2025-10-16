Jeff Tomlinson arbeitet erfolgreich als Profi-Eishockeytrainer in der Schweiz – bis er eines Tages seine Tochter nicht mehr erkennt. Was lange kaum jemand weiß: Der Kanadier ist seit Jahren praktisch blind.

Was macht einen guten Trainer aus? Es gibt zahlreiche vielversprechende Gesprächspartner, um dieses fast schon philosophische Thema zu erörtern. Trainer, die schon sehr lange im Geschäft sind. Erfolgreiche Trainer. Spieler, die unter vielen Trainern gespielt haben. Einen Beitrag wie jenen, den Jeff Tomlinson zum Thema beisteuern kann, findet man aber wohl kaum ein zweites Mal. Der Kanadier hat 16 Jahre lang als Profi-Eishockeycoach in Deutschland und der Schweiz gearbeitet hat, ehe er 2023 seine Karriere beenden musste. Was kaum jemand wusste: Tomlinson arbeitete in seinen letzten zweieinhalb Trainerjahren fast blind.