Auch beim Eishockey-Zweitligisten Tölzer Löwen greifen, wie in allen bayerischen Hallen und Stadien, schärfere Corona-Maßnahmen. Wer an diesem Freitag zur Heimpartie gegen die Lausitzer Füchse in das Eisstadion will, muss einen 2-G-Nachweis haben, Kinder unter zwölf Jahren sind ausgenommen. Zur Nachverfolgung muss ein Personalausweis oder anderes offizielles Ausweisdokument vorgelegt werden. Zudem ist das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht, auch am Platz. Mit einer Ausnahme: Zum Essen und Trinken darf sie abgenommen werden, teilt der Klub in einer Presseerklärung mit. Und: "Eine weitere Änderung ist, dass nun auch in der RSS-Arena Alkohol ausgeschenkt werden darf." Dabei handle es sich, so die Löwen, um "ein Alleinstellungsmerkmal in bayerischen Eishockey-Stadien". Prost.