Der EHC München gewinnt das Achtelfinal- Hinspiel auswärts in der Champions Hockey League - und hat nun beste Chancen, das Viertelfinale zu erreichen.

Von Christian Bernhard

Der EHC Red Bull München hat sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League (CHL) eine sehr gute Ausgangsposition erspielt. Beim HC Fribourg-Gottéron, dem Tabellenzweiten der Schweizer Elite-Liga, siegte die Mannschaft von Trainer Don Jackson 4:2 (1:1, 3:0, 0:1) und hat somit beste Aussichten, das Viertelfinale zu erreichen. Entscheidend für den Auswärtssieg in der Westschweiz war das Mitteldrittel, in dem die Münchner dank der Tore von Jonathon Blum (26.), Frederik Tiffels (36.) und Konrad Abeltshauser (39.) auf 4:1 davonzogen. Tiffels, der mit seinen Reihenkollegen Trevor Parkes und Ben Street wieder für viel Betrieb sorgte, traf damit bereits zum sechsten Mal in der laufenden CHL-Saison.

Für die Münchner war es nicht nur ihr erstes Spiel nach der achttägigen Länderspielpause, sondern auch das erste ohne Corona-Sorgen. Bis auf die verletzten Yannic Seidenberg, Maximilian Kastner und Bastian Eckl standen Cheftrainer Jackson in der Schweiz alle Stammspieler zur Verfügung. Vor knapp einem Monat hatten noch 16 EHC-Spieler aufgrund einer Corona-Infektion in der behördlich angeordneten Mannschaftsquarantäne gefristet. In der Schweiz wirkten die EHC-Spieler spritzig und ließen sich auch von Killian Mottets 0:1 (9.) nicht beunruhigen. Angreifer Justin Schütz (17.) sorgte noch im Startdrittel für den 1:1-Ausgleich.

Das Achtelfinal-Rückspiel findet am 24. November in München statt. Davor stehen für den EHC die zwei Derbys in der Liga gegen die Nürnberg Ice Tigers (kommenden Freitag, auswärts) und gegen die Augsburger Panther (Sonntag, zuhause) auf dem Programm.