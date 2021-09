Am Mittwoch sind die Tölzer Löwen in die Vorbereitung gestartet, kurz darauf hat der Eishockey-Zweitligist die vierte Ausländerposition im Kader besetzt: In Grant Besse traf ein DEL-erfahrener Stürmer in Bad Tölz ein. Der 27-Jährige spielte zuletzt für die Vienna Capitals in der ersten österreichischen Liga, davor hatte er bei den Krefeld Pinguinen Erstliga-Erfahrung gesammelt, ehe er beim schwedischen Zweitligisten Björklöven anheuerte. In Tölz unterschrieb der US-Amerikaner für die kommende Saison. "Ich wollte zurück nach Deutschland, ich bin mir sicher, dass Tölz ein guter Schritt für mich ist", sagte Besse, der nur eine Stunde nach seiner Ankunft erstmals mit seinen neuen Teamkollegen gemeinsam auf dem Eis stand.