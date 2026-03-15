Die Eisbären Berlin haben sich für das Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) qualifiziert. Am letzten Hauptrundenspieltag gewann der deutsche Meister gegen den EHC Red Bull München mit 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) und verteidigte damit den sechsten Tabellenplatz, der zum direkten Einzug in die Runde der besten acht Teams berechtigt. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven dagegen müssen trotz eines 6:1-Siegs gegen Aufsteiger Dresden in die Qualifikationsrunde.

Bereits am Dienstag trifft das Team von Alexander Sulzer im ersten von maximal drei Pre-Playoff-Spielen auf die Nürnberg Ice Tigers. Im zweiten Duell spielen die Grizzlys Wolfsburg und die Schwenninger Wild Wings um den letzten freien Platz im Viertelfinale.

Manuel Wiederer, Frederik Tiffels, Andreas Eder, Ty Ronning und Yannick Veilleux sorgten mit ihren Toren für den hoch verdienten Erfolg des Titelverteidigers in der Hauptstadt. Vor 14200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof vergaben die Hausherren in der Anfangsphase einige klare Chancen, ehe Wiederer in der zehnten Minute nach einem Konter traf. Den besseren Start ins zweite Drittel erwischten allerdings die Gäste: 43 Sekunden nach der ersten Pause glich Christopher DeSousa aus. Nationalspieler Frederik Tiffels erzielte in Unterzahl die erneute Führung (25.), Eder mit einem Powerplay-Treffer (37.), Ronning (38.) und Veilleux (59.) bauten den Vorsprung aus.