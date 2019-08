Berlin (dpa) - Trainer Serge Aubin gab sich bei der offiziellen Saisoneröffnung der Eisbären Berlin am Samstagnachmittag kämpferisch: "Ich verspreche, dass wir euch stolz machen werden", rief er den mehr als 1 500 Fans zu, die sich vor der Arena am Ostbahnhof versammelt hatten. "Wir werden hart und schnell spielen und als Mannschaft zusammenhalten." Wie in jeder Spielzeit sei das Ziel der Hauptstädter in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), "das letzte Spiel zu gewinnen" - also den Meistertitel zu holen.