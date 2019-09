Mannheim/Berlin (dpa/bb) - Auf die Eisbären Berlin wartet nach dem ernüchternden 1:4 gegen die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine willkommene Abwechslung: Am Sonntag (19.30 Uhr) gastieren die Chicago Blackhawks aus der National Hockey League (NHL) in der Arena am Ostbahnhof. Angreifer Marcel Noebels hat vor dem Testspiel gegen den sechsmaligen Stanley-Cup-Sieger "viel Euphorie" ausgemacht: "Eine NHL-Mannschaft in der Heimatstadt zu haben, ist eine Riesensache - nicht nur für uns Spieler, sondern auch für den ganzen Verein und die Fans, die sich über die Jahre verdient haben, so ein Highlight in Berlin zu haben", sagte er bei Magenta Sport.

Trainer Serge Aubin, der als Spieler auf 396 NHL-Einsätze kam, hofft, dass seine Profis aus den Duellen mit Stars wie Patrick Kane, Jonathan Toews und Duncan Keith etwas lernen können. "Die NHL ist die beste Liga der Welt mit den besten Spielern der Welt. Vor allem für die Jungs, die das noch nie erlebt haben, ist es eine einmalige Gelegenheit, zu sehen, wie sich diese hochtalentierten Spieler auf dem Eis verhalten", sagte der Kanadier. So könnten sie sich abschauen, wie die nordamerikanischen Topstars "viele kleine Dinge richtig gut machen".

Aubin sieht die Begegnung daher als Schritt im Entwicklungsprozess seines Teams: "Es ist eine Chance, uns an einem großartigen Gegner zu messen und zu sehen, wo wir stehen. Wir wollen unsere Arbeit machen und als Mannschaft besser werden", sagte er. Die Blackhawks schließen in Berlin ihre Saisonvorbereitung ab. Am 4. Oktober bestreiten sie im Rahmen der NHL Global Series ihr erstes Hauptrundenspiel gegen die Philadelphia Flyers in Prag.