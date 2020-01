Berlin (dpa/bb) - Die Probe für einen schnellen Umbau der Arena am Ostbahnhof wurde routiniert angegangen. Innerhalb kürzester Zeit wurde die Arena am Ostbahnhof nach dem 2:1-Sieg der Eisbären Berlin in Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Wild Wings Schwenningen am Sonntag in eine Basketballhalle für die Partie von Alba Berlin gegen die Hakro Merlin Crailsheim am Montag (20.30 Uhr/Magentasport) umgewandelt.

"Es ist aber kein Probelauf, sondern ein Training", sagte der Produktionsmanager der Arena, Mathias Zentner, im Hinblick auf den 16. Februar. An diesem Sonntag steht zunächst die DEL-Partie der Eisbären gegen die Adler Mannheim an (13.15 Uhr), am Abend treffen Alba Berlin und die EWE Baskets Oldenburg im Finale um den BBL-Pokal aufeinander (20.30 Uhr).

Zentner verwies darauf, dass dieser Umbau immer wieder von den Teams trainiert werde, man genau wisse, wie lange man dafür benötigt. Für den ersten Doppelspieltag in der Geschichte der Spielstätte ist man vorbereitet und davon überzeugt davon, den Umbau rechtzeitig umsetzen zu können. "Wenn wir keinen Puffer hätten, hätten wir uns dagegen entschieden", sagte Zentner. Selbst bei einer möglichen Verlängerung oder einem Penaltyschießen würde man nicht nervös werden.

Eingeteilt in Teams mit vier verschiedenen Farben gingen die Umbauhelfer zielgerichtet zu Werke, jeder Handgriff saß. Nach etwas mehr als einer Stunde Arbeit war das komplette Eis abgedeckt, die ersten Teile des Basketballparketts wurden verlegt und die Körbe reingefahren. Routiniert brachte das Aufbauteam auch die restlichen Arbeiten zu einem guten Ende. Und das schneller als sonst üblich.