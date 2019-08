Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin stehen vor ihrem einzigen Heimtest in Vorbereitung auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Im Sportforum Höhenschönhausen möchte Cheftrainer Serge Aubin am Freitagabend ab 19.30 Uhr gegen den tschechischen Vertreter HC Dynamo Pardubice auf die Leistung beim 2:1-Sieg gegen den HC Hradec Králové aufbauen. "Da war ich sehr zufrieden mit der Teamarbeit", sagte Aubin vor der Partie, "gerade nach dem Spiel am letzten Freitagabend, in dem wir gar nicht gut gespielt haben."