Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin haben nach drei Siegen wieder eine Niederlage in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kassiert. Am Freitagabend verloren die Hauptstädter gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 4:5 (0:1, 1:3, 3:0, 0:1) nach Verlängerung. Den Berlinern war anzumerken, dass sie auf neun Stammspieler verzichten mussten. So reichte es trotz einer späten Energieleistung nur zu einem Punkt. Frank Hördler erzielte zwei Treffer, außerdem waren Ryan McKiernan und James Sheppard für die Berliner erfolgreich.

Vor 14200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof spielten die Gastgeber anfangs bemüht nach vorne, ließen aber die nötige Zielstrebigkeit vermissen. So gingen die Bremerhavener kurz vor der ersten Pause durch ein Tor von Ross Mauermann in Führung. Im zweiten Spielabschnitt nutzten die Gäste Schwächen in der Berliner Hintermannschaft, um ihren Vorsprung durch Justin Feser und zwei Treffer von Alexander Friesen auszubauen. Erst danach gelang McKiernan in doppelter Überzahl das erste Tor der Hausherren.

Doch die Eisbären rafften sich im Schlussdrittel zu einer Aufholjagd auf: Hördler erzielte zwei Tore, Sheppard traf zum Ausgleich. In der Verlängerung dauerte es aber nur 29 Sekunden, ehe Patrick Joseph Alber das Spiel zugunsten der Gäste entschied.