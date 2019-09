Berlin (dpa) - Der Kurzweil folgt wieder der Ernst: Nach dem 1:3 im Testspiel gegen die Chicago Blackhawks gilt die volle Konzentration der Eisbären Berlin nun den bevorstehenden Aufgaben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Schließlich geht es für den Tabellenvorletzten schon am Mittwoch (19.30 Uhr) bei den Iserlohn Roosters darum, den mäßigen Saisonstart zu korrigieren.

"Das hat Spaß gemacht", sagte Berlins US-amerikanischer Angreifer Sean Backman, der gegen das Weltklasseteam aus der National Hockey League (DEL) zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen hatte. "Aber am Mittwoch geht es tatsächlich um etwas. Es ist ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen müssen."

So haderte der deutsche Nationalspieler Marcel Noebels am Sonntagabend nur kurz damit, dass es gegen die Blackhawks vor 14 200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof nicht zu mehr als einer achtbaren Niederlage gereicht hatte. Entscheidend war für ihn, dass seine Eisbären im Schlussdrittel beim Stand von 1:1 ein vierminütiges Powerplay nicht verwerten konnte: "Ich glaube, dass wir genauso nah am zweiten Tor waren wie Chicago. Aber wir haben das Momentum in Überzahl nicht genutzt." Letztlich sei das Ergebnis aber "in Ordnung" gewesen, weil die Nordamerikaner insgesamt deutlich mehr Chancen herausgespielten hätten, sagte Noebels.

Dass die Berliner das Spiel lange offen halten konnten, bevor sie in den Schlussminuten die beiden entscheidenden Gegentreffer kassierten, lag an einer couragierten Mannschaftsleistung, aber auch an Torhüter Sebastian Dahm. Der dänische Nationalkeeper vereitelte zahlreiche hochkarätige Chancen der Gäste, ehe er nach dem zweiten Drittel für Maximilian Franzreb Platz machte. "Er war herausragend", lobte Eisbären-Trainer Serge Aubin den 32 Jahren alten Dahm.