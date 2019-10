Berlin (dpa/bb) - Die Eisbären Berlin haben den zweiten Sieg hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga gefeiert. Am Sonntagnachmittag gewannen die Hauptstädter gegen die Straubing Tigers mit 5:2 (1:1, 0:0, 4:1). Ryan McKiernan, James Sheppard, Maxim Lapierre, Louis-Marc Aubry und Mark Olver sorgten mit ihren Treffern dafür, dass die Hauptstädter dank eines starken Schlussdrittels auch ihr drittes Heimspiel in der laufenden Saison gewinnen konnten.

Vor 11321 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof taten sich die Hausherren anfangs schwer gegen die kompakte Defensive der Straubinger. Trotzdem gingen sie in Führung: Ein Distanzschuss von Verteidiger McKiernan fand den Weg durch das Gedränge vor dem Gästetor ins Netz. Die Berliner vergaben danach gute Gelegenheiten, so konnte Mitchell Heard nach einem Konter für die Niederbayern ausgleichen.

Im zweiten Drittel rieben sich beide Teams in harten Zweikämpfen auf und verloren darüber die spielerische Linie zeitweise völlig. So fiel der nächste Treffer erst kurz nach dem Beginn des Schlussabschnitts, als Straubings Keeper Sebastian Vogl einen harmlos wirkenden Schuss von Sheppard passieren ließ. Lapierre im Powerplay und Aubry bauten die Führung der Eisbären aus. Stefan Loibl brachte die Gäste noch einmal heran, ehe Olver für den Endstand sorgte.