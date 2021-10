Von Christian Bernhard

Man könnte damit beginnen, dass das sehr selten in Erscheinung tretende Phantomtor offenbar einen Hang zum Fränkischen hat. Thomas Helmer erzielte das mutmaßlich bekannteste Bundesliga-Tor dieser sehr speziellen Kategorie, im April 1994 gegen den 1. FC Nürnberg, als der FC-Bayern-Spieler den Ball neben den Pfosten stolperte und trotzdem ein Tor zugesprochen bekam. Der Club stieg am Ende jener Saison in die zweite Liga ab. Knapp 20 Jahre später trat auch Stefan Kießling in den elitären Kreis der Phantomtorschützen ein, er war dabei gegen Hoffenheim per Kopf erfolgreich. Oder eben nicht erfolgreich, je nachdem, wie man es sehen will. Kießling trug damals das Trikot von Bayer 04 Leverkusen, ist aber gebürtiger Lichtenfelser und damit Oberfranke.

Und jetzt also Adam Payerl. Der Kanadier steht nicht ansatzweise im Verdacht, mit dem Frankenland verbandelt zu sein, auch wenn in seinem Heimatort Kitchener in der Provinz Ontario das "Kitchener-Waterloo Oktoberfest" stattfindet, das größte kanadische Bavarian Festival und nach eigenen Angaben sogar zweitgrößte Oktoberfest der Welt. Sein Tor beziehungsweise Nichttor gelang dem Angreifer der Augsburger Panther am vergangenen Sonntag aber im bayerischen Eishockey-Derby gegen die Nürnberg Ice Tigers. Payerl schoss in Minute 38 so hart auf den Kasten der Franken, dass die Schiedsrichter auf Tor entschieden, obwohl die Scheibe seitlich neben dem Pfosten durch das Tornetz geflogen war. Es war der Treffer zum 3:0, am Ende siegten die Augsburger 3:1.

Neu ist das Phantomtor auch im Eishockey nicht, erst im vergangenen März gab es eins in der DEL2

Das Nürnberger Trainerduo Stefan Ustorf und Manuel Kofler hatte offenbar schon vor Spielbeginn den Eismeister und einen Linienrichter darauf hingewiesen, dass mit dem Tornetz etwas nicht in Ordnung sei. Als das Nichttor gefallen war, machte Nürnbergs Angreifer Ryan Stoa, der sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Eis befand und eine sehr gute Sicht auf das eigene Tor hatte, den Schiedsrichtern mit energischen Worten darauf aufmerksam, dass die Scheibe durch das Seitennetz ins Tor gelangt sei. Offensichtlich ignorierten die Unparteiischen das, denn sie gingen nicht zum Videobeweis. Das taten sie dagegen wenige Sekunden nach dem Vorfall, nachdem Nürnbergs Stürmer Tyler Sheehy die Scheibe an die Augsburger Querlatte gefeuert hatte.

Die Nürnberger Verantwortlichen studierten direkt nach Spielende die vorhandenen Videobilder und kontaktierten noch vor der Rückfahrt in die fränkische Heimat Jörg von Ameln, den Spielbetriebsleiter der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Über einen Rekurs gegen die Spielwertung dachten sie nach, verwarfen den Gedanken aber, da die DEL-Spielordnung das nicht hergibt. Und so überraschte es am Tag nach dem Vorfall, an dem die Spielzusammenfassung als einzige aller DEL-Spiele zwischenzeitlich nicht auf der DEL-Homepage zu finden war, auch kaum jemanden aus der Szene, dass die Liga mitteilte, die "Nachprüfung" der Ereignisse, die zum Ergebnis kam, dass die Scheibe "offenbar seitlich durch das Tornetz von außen ins Tor gelangt" sei, habe auf die Spielwertung keinen Einfluss.

Dass von Ligaseite lediglich bedauert wurde, dass die Szene im Spiel falsch bewertet wurde, kam bei den Ice Tigers nicht besonders gut an. "Wir bedauern ebenfalls, dass unsere Hinweise auf das Loch im Tornetz vor dem Spiel und unmittelbar nach der Szene offenbar nicht genug waren, um die Schiedsrichter dazu zu bewegen, das Tor im Videobeweis zu überprüfen", sagte Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf. Nürnbergs Ärger ist nachvollziehbar, fällt der unglückliche Vorfall ja ausgerechnet in die erste Spielzeit seit 15 Jahren, in der es auch aus der DEL mindestens einen, wenn nicht gar zwei sportliche Absteiger geben wird und deshalb jeder Punkt am Ende der Hauptrunde entscheidend sein könnte.

Zumindest seine Doppelbelastung ist Ustorf nun los - die Ice Tigers haben Tom Rowe als neuen Trainer verpflichtet

Neu ist das Phantomtor im deutschen Eishockey nicht, erst im vergangenen März hatte es in der DEL2 einen vergleichbaren Fall gegeben - ebenfalls mit fränkischer Beteiligung. Beim Spiel zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Bayreuth Tigers schoss Eispiraten-Stürmer Travis Ewanyk die Scheibe aus kurzer Distanz neben das Gehäuse der Oberfranken, doch die Schiedsrichter entschieden auf Tor, da fast gleichzeitig ein Schläger das Bayreuther Tornetz zum Wackeln brachte und sie damit wohl irritierte. Aufgrund der Tatsachenentscheidung zählte der vermeintliche Treffer auch damals, Bayreuth verlor 0:3.

Für Stefan Ustorf fiel die Phantomtor-Diskussion in eine Phase, in der er mit seiner Doppelbelastung als Sportdirektor und Interimstrainer eh schon mehr als genug zu tun hatte. Am Dienstagmittag entledigte er sich zumindest seiner Interimsaufgabe. Da gaben die Franken bekannt, dass der 65-jährige US-Amerikaner Tom Rowe das Amt des Cheftrainers übernehmen wird. Rowe war schon als Cheftrainer in der NHL, AHL und KHL tätig, zuletzt war er Trainer der Black Wings Linz in Österreich. "Toms langjährige Erfahrung auf höchstem Niveau wird jedem einzelnen Spieler sehr hilfreich sein", sagte Ustorf. Bei all seiner Erfahrung ist aber nicht auszuschließen, dass ihm seine neuen Spieler zum Empfang nun eine Geschichte erzählen können, die auch für ihn neu ist.