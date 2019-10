Nach drei aufeinander folgenden Auswärtsspielen in der vergangenen Woche in Schwenningen, Köln und Bremerhaven waren die Spieler des EHC Red Bull München um neun Punkte und mehrere Rekorde reicher: Alle neun Partien in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat das Team von Trainer Don Jackson bislang gewonnen, so viele wie die Nürnberg Ice Tigers im Jahr 2013, allerdings mit der vollen Punktzahl 27 - Nürnberg hatte damals nur 26 Zähler. Alleiniger Rekordhalter unter den DEL-Torhütern ist nun Danny aus den Birken, der am Freitag beim 3:0 in Köln zum 46. Mal ohne Gegentor blieb und Ian Gordon (45) hinter sich ließ. Auch in der Champions Hockey League (CHL) feierte aus den Birken in dieser Saison bereits einen Shut-out, beim Heim-Auftakt gegen Ambrì-Piotta. Ergebnis: 3:0. Der größte Wunsch der Spieler nach ihrer Tour d'Allemagne: "Schlafen", sagte Maximilian Daubner, "viel schlafen", sagte Yasin Ehliz. Schon diesen Dienstag (19.30 Uhr, Olympia-Eisstadion) steht das nächste Pflichtspiel auf dem Programm, die CHL-Partie gegen den schwedischen Klub Färjestad Karlstad. Mit einem Punkt am fünften Spieltag der Gruppe G wäre Vorjahresfinalist München bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Und falls Kevin Reich im Tor stehen sollte? Auch der 23-Jährige, die Nummer zwei im Team, blieb in der CHL schon ungeschlagen, im zweiten Heimspiel gegen Banska Bystrica. Ergebnis: 3:0.