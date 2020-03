Aus is' und gar is' und schad is', dass's wahr is'

Die Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist vorzeitig beendet. Nach der Ankündigung einiger Bundesländer, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern nicht mehr zu genehmigen - für Bayern hatte die Staatsregierung eine Frist bis zum Ende der Osterferien verhängt, mithin über den Beginn der Finalserie hinaus - gab die DEL am Dienstagabend bekannt, dass die Playoffs nicht stattfinden. Auch für die Teilnehmer aus Augsburg, Ingolstadt, München, Nürnberg und Straubing tritt somit Paragraf 1 des Königlich Bayerischen Prophylaxegesetzes in Kraft: "Aus is' und gar is' und schad is', dass's wahr is'."

Der Tabellenerste EHC Red Bull München steht als Hauptrundensieger fest und hat sich - zum sechsten Mal in Serie - für die Champions League qualifiziert, ebenso wie - erstmals - die Straubing Tigers. "Der EHC Red Bull München begrüßt die Entscheidung der DEL. Gesundheit und Sicherheit stehen vor sportlichen oder wirtschaftlichen Interessen", heißt es in einer Mitteilung des Klubs. Die Absage der Playoffs sei "die konsequente und vernünftige Umsetzung der Anordnungen des Gesundheitsministeriums" sowie der Empfehlungen vieler medizinischer Institute.

"Mit einem derartigen Szenario hat wohl keiner zu Beginn der Saison gerechnet", teilten die Straubing Tigers mit. Bei den Niederbayern war die Euphorie nach Platz drei und dem besten Abschneiden ihrer DEL-Geschichte vor den Playoffs besonders groß. Von den Tigers-Verantwortlichen gab es am Dienstagabend mit Verweis auf die offizielle Mitteilung der DEL keinen Kommentar zur Entscheidung der Liga. Trösten können sich die Tigers immerhin mit der erstmaligen Qualifikation für die Champions Hockey League (CHL). In der kommenden Saison werden sie neben München, Mannheim und Berlin die DEL in Europa vertreten - sofern die CHL-Saison wie geplant stattfinden kann... Auch der ERC Ingolstadt, der am Mittwoch sein erstes Pre-Playoff-Heimspiel gegen Augsburg bestreiten sollte, kommentierte das vorzeitige Saisonende am Dienstag nicht. Auf seiner Homepage teilte der Verein lediglich Informationen zur Ticketrückgabe mit. In Person von Wayne Simpson holten sich die Ingolstädter immerhin einen Titel: Der Zugang aus Kanada avancierte in seiner ersten Saison in Europa mit 56 Punkten als erster Ingolstädter überhaupt zum DEL-Topscorer.

Und einen neuen Vertrag hat er auch schon. Bei den Nürnberg Ice Tigers unterstützte Geschäftsführer Wolfgang Gastner die Entscheidung der DEL. "Natürlich ist es aus sportlicher Sicht unglaublich schade für unser Team, unsere Sponsoren und unsere Fans, dass wir den großartigen Lauf zum Ende der Hauptrunde nicht in den Playoffs fortsetzen dürfen", teilte er mit. Letztlich müsse aber alles dafür getan werden, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. "Wir respektieren und unterstützen die Entscheidung der DEL." Gastner hatte bereits am Montag via Bild nicht ausgeschlossen, dass die Saison vorzeitig und ohne Playoffs beendet werde. Für ihn als Eishockey-Fan und Funktionär sei das "einer der traurigsten Tage der letzten Jahre", sagte er. Wirtschaftlich hat die Playoff-Absage für die Ice Tigers, die in der kommenden Saison erstmals nach elf Jahren ohne die finanzielle Unterstützung von Hauptsponsor und Namensgeber Thomas Sabo auskommen müssen, offenbar keine drastischen Auswirkungen, da der Klub laut Gastner auf die "wirtschaftlich erfolgreichste Saison" in der Geschichte des Unternehmens zurückblicken könne. Der Verein habe "ohne Einnahmen aus den Playoffs geplant, so dass wir keinen finanziellen Kollaps befürchten müssen", erklärte Gastner.

Ganz schön was los gewesen bei den Augsburger Panthern in dieser Saison. Kurzer Rückblick: Vor einem Jahr feierten die Schwaben Platz drei in der Liga, ihr bestes Ergebnis nach der Vorrunde seit der Gründung des Augsburger Eislaufvereins im Jahr 1878. Es folgten Playoff-Serien über jeweils sieben Spiele gegen Düsseldorf und München und mit Platz drei in der Endabrechnung das zweitbeste Ergebnis der Panther-Geschichte. Augsburg eroberte Europa im Sturm, begeisterte in der Champions League, qualifizierten sich auf Anhieb für das Achtelfinale. Doch das war es dann mit den guten Nachrichten. In der DEL hinkten die Panther hinterher, Stürmer Mitch Callahan, der Erfolglose, schunkelte angetrunken auf einem E-Roller durch die Innenstadt, zuletzt musste Steffen Tölzer, 34, mit 733 DEL-Partien Augsburgs Rekordspieler, sein Kapitänsamt niederlegen, weil er im vergangenen September nach einem Wiesnbesuch einen Mann ins S-Bahn-Gleisbett gestoßen hatte. Elf Monate auf Bewährung, Geldstrafe. Spät qualifizierten sich die Panther dann doch noch für die Playoffs, die erste Runde gegen Ingolstadt versprach ein Lichtblick am Ende einer schattigen Saison zu werden. In Torwart Olivier Roy und Verteidiger Brady Lamb haben zwei Stützen neue Verträge für die kommende Spielzeit unterschrieben, sogar Tölzer durfte wieder am Training teilnehmen. Das Leben kann so schön sein. Und nun? Corona. Was soll man dazu noch sagen. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende, vielleicht.