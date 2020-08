Torhüter Danny aus den Birken steht seinem Klub EHC München mehrere Monate nicht zur Verfügung. Der Spieler des Jahres 2019 der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zog sich im Training eine Beinverletzung zu. Der 35-Jährige musste sich am Mittwoch einem operativen Eingriff unterziehen. Mit einer Fangquote von 92,72 Prozent und einem Gegentorschnitt von 2,21 war aus den Birken in der vergangenen Saison der zweitbeste Keeper hinter Mathias Niederberger (93,02/2,05). Der gebürtige Düsseldorfer wechselte im Sommer 2015 vom Ligakonkurrenten Kölner Haie in die bayerische Landeshauptstadt und absolvierte in seiner bisherigen DEL-Karriere 498 Partien.