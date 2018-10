15. Oktober 2018, 19:44 Uhr Eishockey Augsburger Transformationsfrieden

Die Panther profilieren sich gegen Wolfsburg in der DEL als Playoff-Kandidat.

Von Johannes Schnitzler

Die Fans hatten ihren Sündenbock gefunden. "Loser, loser" riefen sie und zeigten mit den Fingern auf Gerald Kuhn. Der Torhüter der Grizzlys Wolfsburg war nicht zu beneiden an diesem Sonntagabend im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion. 6:0 gewannen die Panther gegen die Grizzlys, und neben den sechs Gegentreffern bekam Kuhn auch noch den Spott der AEV-Fans ab. Als die Partie längst verloren war, war der Deutschamerikaner aus seinem Tor gestürmt, hatte seine Maske abgeworfen und Augsburgs Schlussmann Olivier Roy zu einem Duell mit den Fäusten herausgefordert, ein ebenso verzweifelter wie untauglicher Versuch, das Gesicht zu wahren. Roy, der (wie übrigens auch Kuhn) eine famose Leistung gezeigt hatte, blickte irritiert drein wie ein Kind, das zum ersten Mal einem kläffenden Hund gegenübersteht. Was will der bloß? Beißt der?

Die Szene komprimierte die Befindlichkeiten beider Klubs in einer Sekunde: Hier Wolfsburg, frustriert von einem halben Dutzend Gegentreffer und nach dem Wechsel von Trainer Pavel Gross nach Mannheim vom dreimaligen Finalisten der Deutschen Eishockey Liga zum Tabellenvorletzten verkommen; dort Augsburg, das nach fünf Siegen aus den vergangenen sechs Spielen auf Rang fünf der DEL geklettert ist. Roy blieb souverän stehen und betrachtete amüsiert den tobenden Kuhn, dann lächelte er mitleidig. Armer Hund.

Gegen Wolfsburg findet der AEV den Generalschlüssel zu allen noch verschlossenen Türen

Wenn ein Team erst exakt einen Monat nach Saisonbeginn den ersten Heimsieg feiert, reagiert der Anhang für gewöhnlich ungehalten. Hätten Augsburgs Fans am Sonntag indes einen Matchwinner ausrufen wollen, sie stünden vermutlich noch immer in der Südkurve. Die Partie gegen Wolfsburg war für die Panther der Generalschlüssel zu allen noch versperrten Türen. Nach drei Heimniederlagen zum Auftakt und zuletzt fünf Auswärtsspielen in Serie feierte das Team von Trainer Mike Stewart endlich den ersten Dreier im eigenen Stadion. Roy blieb (nach herausragenden 45 Paraden am vergangenen Freitag beim 4:2 in Straubing) am Sonntag dank 23 zum Teil spektakulärer Saves erstmals ohne Gegentor. Stürmer Thomas Holzmann entschied mit seinem ersten Saisontreffer zum 3:0 (52.) die Partie. "Was danach passiert ist, ist nicht akzeptabel", sagte der neue Grizzlys-Trainer Pekka Tirkkonen. "Wir haben unseren Stolz verloren."

In den letzten Minuten einer lange Zeit ausgeglichenen Partie durften sich die Panther nach Herzenslust austoben. Verteidiger Patrick McNeill haute Kuhn zwei Schlagschüsse um die Ohren, einen links, den anderen rechts, Daniel Schmölz lupfte den Puck zum 6:0 unters Tordach - auch das Augsburger Powerplay, in der vergangenen Saison das beste der Liga, in dieser Spielzeit eine holperige Teststrecke, lief auf einmal wie auf Schienen. Während die Grizzlys unter ihrem neuen Coach offenbar noch mitten im Kulturwandel stecken und nach Struktur suchen, scheint Stewart die Transformation seines Teams weitgehend abgeschlossen zu haben.

Nach Platz sechs in der Saison 2016/17 war Augsburg mit großen Hoffnungen in die vergangene Spielzeit gestartet - und auf Platz zwölf böse erwacht. Sommerurlaub statt Playoffs. Zehn Profis verließen den Klub, darunter Leistungsträger wie Trevor Parkes (München) und Mark Cundari (Berlin), acht neue kamen. Stewart veränderte das Profil der Mannschaft, die größer und kräftiger werden sollte, ohne an Tempo einzubüßen; er passte ihr ein neues Defensivsystem an, das er bei seinen Scouting-Touren im Sommer und im Trainingscamp des NHL-Klubs Winnipeg Jets kennengelernt hatte; und er tarierte die Angriffsreihen besser aus. Augsburg kann immer noch berauschend attackieren, steht nun aber kompakter in der eigenen Zone. "Wir haben uns schon entwickelt", sagt Stewart. "Aber wir haben erst 20 Prozent der Saison hinter uns, es ist noch viel Eishockey zu spielen." Bloß nicht vorschnell zufrieden sein.

"Es wäre richtig cool, wenn ich sagen könnte, ich habe dies oder das gemacht und daran liegt es", sagt Stewart. Es gebe aber nicht die eine Maßnahme. Vielmehr spielten viele Faktoren eine Rolle für den derzeitigen Erfolg. "Wir haben auch bei den Niederlagen meistens nicht schlecht gespielt. Was uns gefehlt hat, war die Konstanz. Und die Effizienz." Beides demonstrierten die Panther gegen Wolfsburg: Matt White traf nach nur 68 Sekunden, Verteidiger Simon Sezemsky, mit elf Punkten Topscorer der Panther, erhöhte auf 2:0 (7.). Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle, darunter Kapitän Steffen Tölzer und Stürmer T.J. Trevelyan, sei der Kader enger zusammengerückt, sagt Stewart. Dazu kann sich das Team auf sein Torhüterduo verlassen. Olivier Roy und Markus Keller hätten "beide an sich gearbeitet, das gibt Stabilität". Und manchmal hilft den Tüchtigen auch das Glück: Am Freitag sprangen zwei Pfostenschüsse ins Feld zurück, am Sonntag streifte ein Puck die Querlatte.

Als Roy nach dem Spiel beim obligatorischen Shakehands noch einmal Gerald Kuhn gegenüberstand, tätschelte er ihm sanft den Kopf, wie man ein Kind zum Trost tätschelt. Kuhn trug jetzt wieder seine Maske, und es war nicht klar, ob als Maulkorb oder weil er sein Gesicht verloren hatte.