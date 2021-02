Die Augsburger Panther haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das Derby beim ERC Ingolstadt gewonnen und ihren Rückstand in der Tabelle verkürzt. Durch das 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) liegt Augsburg als Vierter der Süd-Gruppe jetzt nur noch fünf Punkte hinter dem Dritten ERC. Nach der Führung der Gastgeber durch Tim Wohlgemuth (5.) drehten Thomas Jordan Trevelyan (12.) und Andrew LeBlanc (23.) das Spiel, für das 3:1 sorgte Daniel Kristo (35.). Morgan Ellis (60.) konnte spät verkürzen. Am Freitag gab der Klub zudem bekannt, Niklas Länger für die restliche Spielzeit an die Heilbronner Falken in der DEL2 zu verleihen. Der 19-Jährige soll dort Spielpraxis sammeln.